Красноярский капитал: панорама городских изменений

Капитал города — это прежде всего инвестиции в настоящее и будущее его жителей. Это позитивные изменения, которые воплощаются в конкретных проектах, что мы видим здесь и сейчас.

Сергей Ерёмин,

мэр города Красноярска

Финансовый капитал: стабильность и расчет

Несмотря на объективно непростую финансовую ситуацию в стране и мире, бюджет Красноярска сохраняет социальную направленность. При этом стабильно снижается долговая нагрузка. В 2017 году доля муниципального долга в собственных доходах составляла 87,6 %, а на конец текущего года планируется, что она достигнет 34 %. Это результат целого комплекса принятых решений по размещению муниципальных облигаций на Московской бирже, привлечению средств из вышестоящих бюджетов, реализации мер по общему оздоровлению и стимулированию делового климата в городе.

Факт В феврале 2021 года, оценив результаты исполнения городского бюджета за 2020 год, рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Красноярска и муниципальных ценных бумаг с уровня «ruА-» до уровня «ruA» со стабильным прогнозом. В августе 2021 года рейтинг был подтвержден. Инвестиции в будущее: развитие инфраструктуры образования и детства За четыре года была развернута масштабная работа по качественному расширению инфраструктуры образования и развития детей. В растущих жилых микрорайонах строились школы и детские сады, а также капиталились действующие. Кроме того, модернизировались библиотеки, молодежные центры. Одновременно все это наполнялось новыми передовыми смыслами в образовании, один из которых — широкое вовлечение детей и молодежи в жизнь города. Спорт Построен первый водный стадион на острове Молокова для занятий водномоторным и парусным спортом.

Построено и модернизировано 17 комплексных спортивных площадок.

Дом спорта «Октябрьский» — открыта школа единоборств, капитально отремонтированы помещения.

Создана первая муниципальная школа по хоккею с шайбой на базе стадиона «Рассвет» Построено тентовое спортивное сооружение, где проводятся занятия на льду.

Создан кластер единоборств на острове Отдыха на 7 ковров, где могут заниматься более 600 ребят.

В партнерстве с компанией «Полюс» построен современный тренировочный центр для регбистов на территории арены «Красного Яра».

Построен городошный корт на о. Отдыха. Факт Продолжается строительство самой крупной школы на 1550 учащихся в микрорайоне Бугач. Впервые реализован опыт строительства модульного здания школы взамен аварийного (школа № 86). В движении: дорожные новации и развитие дорожной инфраструктуры

Новые дороги и капитальный ремонт, алюминиевые мосты и развязки. Транспортная сеть делает жизнь в городе более стремительной, комфортной и безопасной. И здесь не обойтись не только без увеличения финансовых вложений, но и без новаций и современных подходов.

Большие проекты

Ведется многоэтапная работа по созданию развязки на Северном шоссе, которая соединит с основной частью города строящийся микрорайон Солонцы-2 и станет первой «сцепкой» для будущей новой магистрали в мкр-н Солнечный.

Введен в эксплуатацию Николаевский проспект.

Впервые за Уралом возведено 3 алюминиевых пешеходных моста, которые стали производственным брендом Красноярска. В настоящее время достраивается еще два.

Закончено строительство многоуровневой парковки более чем на 800 мест на ул. Маерчака.

Факт Красноярск становится центром компетенций в дорожной сфере. Наши дорожные ноу-хау собственного производства — уличный пылесос, рециклер. Впервые при ремонте улиц внедрили технические тротуары, разноформатную брусчатку, самые современные светофоры, антивандальные столбы освещения, щебеночно-мастичный асфальт. Продолжается реализация многостадийного проекта по переходу на «умное» регулирование дорожных потоков за счет внедрения красноярской разработки — системы АСУДД (автоматическая система управления дорожным движением), создание Центра управления дорожным движением. Кольца парков: преображение и создание общественных пространств

Создание общественных пространств — поистине новая философия Красноярска. Новые современные площадки — как магнит для горожан. Скверы и парки становятся средоточием творческой активности, формируют новое мировоззрение у красноярцев, которые становятся соучастниками городских изменений, людьми включенными, отзывающимися, неравнодушными к родному городу. Ключевыми аспектами в формировании общественных пространств стали благоустроительный баланс берегов, создание скверов в шаговой доступности и парковых колец, приоритет дружелюбной к пешеходам городской среды.

Победа

В 2021 году Ярыгинская набережная признана лучшим архитектурным произведением в Сибири.

Любимые места красноярцев

Проспект Мира стал полноценным общественным пространством.

Завершена реконструкция Исторического квартала, благоустроена прилегающая к нему территория.

На острове Татышев построен визит-центр, на его базе открыт уникальный образовательный проект в сфере ресторанного бизнеса — «Дом у озера». Началась реализация первой обустроенной зоны тихого отдыха у воды с шезлонгами, качелями и лодочным понтоном.

Главная елка города в Татышев-парке с самым высоким новогодним деревом в Евразии.

Факт В 2021 году укрепление паркового плацдарма вылилось в идеологию создания парковых колец и пешеходных цепочек. На сегодня сформированы Центральное парковое кольцо, Вавиловское парковое кольцо, формируется парковое кольцо в Зеленой Роще, пешеходная цепочка в Ленинском районе. Зеленый Красноярск: экология и чистота

Экологическая повестка — одна из самых актуальных для Красноярска. Принято считать, что на уровне муниципалитета сложно всерьез влиять на глобальные экологические проблемы. Тем не менее администрация Красноярска в партнерстве с краем ведет ряд направлений, которые делают город более чистым и экологичным.

Экологические проекты

Очистка Абаканской протоки — проведены инженерные работы по восстановлению проточности через дамбу, укреплен откос.

В 2020 году в Красноярске приступили к масштабной 10-летней программе модернизации теплосетей. За два года будет обновлено 92 км. Уже выведены из оборота 15 малоэффективных котельных.

Развивается инфраструктура электрозаправок.

Взят курс на снижение негативного воздействия автотранспорта: обновление парка автобусов, проекты по увеличению пропускной способности магистралей, продолжение организации выделенных полос для общественного транспорта.

Город теперь содержится по новым стандартам уборки, что позволило сократить количество мелкодисперсной пыли в атмосферном воздухе.

Впервые начато использование электроциклов в работе по содержанию парковых пространств.

Внедрен новый подход к посадкам — крупномерные деревья с концентрацией в городской черте.

Пространство для эмоций: события, история, символы

Красноярск живет активной событийной жизнью в сфере культуры, туризма, спорта. С одной стороны, сохраняются важные исторические традиции и символы, с другой — создаются новые. Во многом драйвером нового взгляда на городские события и туристические активности стала Универсиада-2019. Стало очевидным, что всплеск интереса к городу — как туристический, так и со стороны самих красноярцев — нужно развивать и поддерживать за счет организации новых точек притяжения людей. Культура улиц Летом 2021 года реализован проект «В центре Мира» — пешеходно-прогулочное пространство выходного дня со своей событийной атмосферой и новым уровнем уличной культуры. Продюсерами проекта стали сами жители. На Мира были опробованы интересные современные форматы уличной активности. Среди них — фестиваль фудтраков, мультимедийное шоу «Волшебный лес» в сквере Пушкина. Однако культура улиц процветает не только в центре. Организованы пешеходные экскурсии по Вавиловскому парковому кольцу. Представление мирового уличного театра на улице Вавилова собрало свыше 10 тыс. зрителей. Также там создается «Галерея под открытым небом» — полотна на фасадах домов, выполненные молодыми уличными художниками. Сейчас в галерее 7 полотен. Несколько рекордов России в Красноярске Самое массовое рисование мелками. В День защиты детей учащиеся красноярских детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств (451 человек) создали на Театральной площади масштабную картину «Город на Енисее».

Самое массовое исполнение песни «День Победы».

Самая высокая искусственная новогодняя елка — 55 метров.

Массовое обливание на Ярыгинской набережной.

Самая большая объемная надпись из двух слов — «Енисейская Сибирь».

Установлен международный рекорд на самый длинный парад на серфинг-досках.