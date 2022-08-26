Проекты «В центре Мира» и «Бульвар для души «На Вавилова» завершают летний сезон
27 и 28 августа станут последними днями работы городских проектов «В центре Мира» и «Бульвар для души «На Вавилова» в сезоне-2022.
Для пешеходного проекта «В центре Мира» текущий сезон был вторым, а правобережный проект работал в 2022 впервые.
В эти выходные дни на локациях проектов развернутся ивенты, посвященные празднованию 394-летия Красноярска.
«В центре Мира» красноярцы и гости столицы края смогут отведать уличной еды и выпить кофе или чай на фестивале фудтраков – вагончиков с едой и напитками.
Также здесь можно ознакомиться с обычаями и традициями коренных северных народов на локации от эвенкийского землячества. По секрету: будут самые настоящие эвенкийские чумы.
Кроме того, в субботней программе — концерты, мастер-классы и другие активности.
Проект «Бульвар для души «На Вавилова» предложит своим посетителям свою программу.
Выступление творческих и вокальных коллективов города, оркестр войсковой части №7486 национальной гвардии под управлением дирижера Алмаса Салахутдинова.
А также будут работать интерактивные площадки и различные мастер-классы.
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