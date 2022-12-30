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В Красноярске построен еще один корпус драматического театра имени Пушкина

В Красноярске построен еще один корпус драматического театра имени Пушкина
Иллюстрация: Руслан Максимов

В одноэтажном здании разместились столярный, токарный и сварочный цеха для изготовления и хранения декораций со всем необходимым оборудованием.

#НОВОСТИ
Общая площадь нового здания составила около 1 тыс. кв.м. На этой неделе театр получил все разрешительные документы на ввод нового блока, сообщил министр культуры края Аркадий Зинов.
 
Напомним, возводить здание начали в августе 2021. Также сейчас продолжается строительство третьего корпуса театра. Он должен быть достроен летом 2023. Там уже готовы стены, перекрытия, подключено отопление. В этом корпусе, в том числе разместится новая сцена и арт-кафе. 
 
В Красноярске построен еще один корпус драматического театра имени Пушкина 1
 
Корпусы театра возводят в рамках национального проекта «Культура». На строительство было выделено свыше 460 млн руб. Это средства федерального и краевого бюджетов.
 
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Он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети несколько фотографий из рабочего кабинета, из которых становится понятно, в чем на самом деле состоит повседневная жизнь министра.

 
Автор: Петр Савельев
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