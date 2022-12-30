В Красноярске построен еще один корпус драматического театра имени Пушкина
В одноэтажном здании разместились столярный, токарный и сварочный цеха для изготовления и хранения декораций со всем необходимым оборудованием.
Общая площадь нового здания составила около 1 тыс. кв.м. На этой неделе театр получил все разрешительные документы на ввод нового блока, сообщил министр культуры края Аркадий Зинов.
Напомним, возводить здание начали в августе 2021. Также сейчас продолжается строительство третьего корпуса театра. Он должен быть достроен летом 2023. Там уже готовы стены, перекрытия, подключено отопление. В этом корпусе, в том числе разместится новая сцена и арт-кафе.
Корпусы театра возводят в рамках национального проекта «Культура». На строительство было выделено свыше 460 млн руб. Это средства федерального и краевого бюджетов.
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Строительство новых корпусов театра Пушкина начнется в 2021 году
Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Строительство будет вестись в рамках национального проекта «Культура», стоимость проекта оцениваются в 350 миллионов рублей.