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Строительство новых корпусов театра Пушкина начнется в 2021 году

Строительство новых корпусов театра Пушкина начнется в 2021 году
Иллюстрация: https://www.facebook.com/arkadiy.zinov

Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Строительство будет вестись в рамках национального проекта «Культура», стоимость проекта оцениваются в 350 миллионов рублей.

#НОВОСТИ

В основном, это средства федерального бюджета, но предусмотрено и частичное софинансирование со стороны края.

В 2021 году начнётся строительство второго и третьего блоков Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина в рамках национального проекта «Культура» по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. Мы активно вели работу по этому вопросу с Министерством Культуры РФ, и Красноярский край получил средства федерального бюджета», - написал Аркадий Зинов.

В новых корпусах театра расположится дополнительная Малая сцена, а на крыше — сценическая площадка для спектаклей, читок пьес и других мероприятий в тёплое время года. Также появится арт-кафе, где для зрителей будут проходить творческие встречи с артистами, и площадка для музыкальных и поэтических программ в сквере театра.

Напомним, историческое здание на Мира, 71, где сейчас располагается Камерная сцена театра Пушкина, планировалось реконструировать и передать часть площадей театру кукол.

 

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