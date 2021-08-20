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Министр культуры Аркадий Зинов показал обратную сторону своей работы

Министр культуры Аркадий Зинов показал обратную сторону своей работы
Иллюстрация: коллаж ДК www.facebook.com/arkadiy.zinov

Он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети несколько фотографий из рабочего кабинета, из которых становится понятно, в чем на самом деле состоит повседневная жизнь министра.

#НОВОСТИ

Вернисажи, спектакли, фестивали, концерты и другие культурные и светские события – тоже часть работы министра. Однако, судя по снимкам, основную часть времени занимают различные документы.

На столе у Аркадия Зинова – несколько объемных папок с большим количеством бумаг, по-разному сброшюрованных и размеченных цветными стикерами.

Моя прееелесть…», - иронически прокомментировал министр.

 

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Автор: Наталья Кобец
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