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Строительство Центра культурного развития в Минусинске подходит к концу

Строительство Центра культурного развития в Минусинске подходит к концу
Иллюстрация: facebook.com/arkadiy.zinov

Четырехлетняя история строительства этого учреждения, по всей видимости, завершается. К моменту празднованию 200-летия города этот объект должен быть готов.

#СВОЕ ДЕЛО
В Минусинске заканчивается возведение Центра культурного развития. Об этом у себя в соцсетях написал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
 
По его словам, площадь этого здания составляет 5 300 кв. метров. В нем будут обустроены: зрительный зал на 484 места, четыре репетиционных зала, несколько помещений для творческих студий, костюмерные и гримерные. Также здесь будут работать конференц-зал, библиотека и арт-зона.
 
Строительство Центра культурного развития в Минусинске подходит к концу 1
 
Строительство Центра культурного развития ведется в рамках подготовки Минусинска к празднованию 200-летия, которое намечено на 2023 год (статус города он получил 1822-м).
 
Напомним, над проектом этого центра начали работать в 2017 году. Ожидалось, что закончится стройка в 2018-м. Однако работы все еще идут — их планируют завершить к весне 2021 года и тогда же открыть новое учреждение. Получить комментарии Министерства культуры Красноярского края о причинах этой задержки, не удалось — в пресс-службе ведомства не ответили на звонки DK.RU.
 
Если верить «народному бюджету» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, то на минусинский Центр культурного развития было потрачено порядка 145,2 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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