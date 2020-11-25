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Мотыгинский драматический театр из муниципального станет краевым

Мотыгинский драматический театр из муниципального станет краевым
Иллюстрация: https://www.facebook.com/arkadiy.zinov

Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Он отметил, что проблема развития уникального театра назрела давно, хозяйственные споры коллектива с администрацией ее акцентировали.

#НОВОСТИ

Напомним, недавно театральный режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Турков объявил сбор средств на ремонт туалета в Мотыгинском драматическом театре. Объявление об этом он разместил на краудфандинговой платформе planeta.ru. Необходимую на эти нужды сумму собрали за три дня, однако средства продолжают поступать: на данный момент уже почти 850 тысяч рублей. Деньги нужны также на ремонт крыши, электропроводки и других инженерных систем здания. Театр находится в собственности Мотыгинского района, и выделяемых средств категорически не хватает.

Министерство культуры Красноярского края приняло решение передать театр на баланс краевой казны.

С тех пор, как мотыгинцы стали блистать на российских и международных театральных фестивалях, стянули в таёжную глубинку мощный творческий состав – стало понятно, что поддержка и дальнейшее развитие театра возможны только на новом уровне», - отметил на своей странице в Фейсбуке министр культуры региона Аркадий Зинов.

Он сообщил, что уже готов план мероприятий по приёму в госсобственность края муниципального бюджетного учреждения культуры «Мотыгинский районный драматический театр» и что решение поддержано как губернатором края, так и администрацией Мотыгинского района.

Следующий шаг – за депутатами Законодательного собрания: они должны одобрить это решение на сессии.

Редкий для России сельский профессиональный драмтеатр — он, безусловно станет еще более ярким явлением на культурной карте Красноярского края и всей страны!» - подчеркнул Аркадий Зинов.

Отметим, спектакль «Веселый солдат» Мотыгинского драматического театра вошел в лонг-лист премии «Золотая маска».

Проект «Редакция», возглавляемый известным журналистом Алексеем Пивоваровым, снял о Мотыгинском драмтеатре фильм.

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