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Восемь театров Красноярского края попали в лонг-лист «Золотой маски»

Восемь театров Красноярского края попали в лонг-лист «Золотой маски»
Иллюстрация: радио Орфей

Лидер по количеству номинаций – постановка Шарыповского драматического театра «Я нанял убийцу»: их шесть. Четырежды выдвинут спектакль Красноярского театра кукол «Я — кулак. Я — А-н-н-а».

#НОВОСТИ

Спектакль Шарыповского драмтеатра претендует на «Золотую маску» в следующих категориях: драма/спектакль малой формы, драма/работа режиссера, драма/женская роль, драма/мужская роль, драма/мужская роль второго плана, драма/работа художника.

Работа Театра кукол отмечена как лучшая драма/работа драматурга, куклы/спектакль, куклы/работа художника, куклы/работа режиссера. Эксперты выделили еще одну постановку кукольного – «Ужасно скрипучая дверь».

Также в лонг-лист вошли спектакли «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик», Театр юного зрителя; «Марево», «Пир во время чумы», «Ночь в музее», Театр оперы и балета им. Д.А.Хворостовского; «Ловушка для птиц», Ачинский драматический театр; «Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин», Лесосибирский театр «Поиск», «Ночь», Железногорский театр «Золотой ключик», а также «Веселый солдат», Мотыгинский драматический театр.

Напомним, 10 ноября в Москве состоялась церемония награждания по итогам прошедшего театрального сезона. В связи с коронавирусными ограничениями она была перенесенас весны на осень. «Золотая маска» вручена Фагиле Сельской в номинации «Лучшая работа художника по костюмам в драматическом театре» - за работу над спектаклем «Мы, герои». А Красноярский театр оперы и балета стал обладателем Специальной премии жюри музыкального театра «За новый взгляд на оперный жанр в новом театральном пространстве». Опера «Груди Терезия» поставлена не на сцене театра, а в лофт-пространстве «Квадрат».

 

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