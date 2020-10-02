Жюри «Золотой маски» оценит красноярскую оперу «Груди Терезия»

Спектакль получил четыре номинации на национальную театральную премию «Золотая маска» - как лучший спектакль и еще в трех категориях: «Лучшая работа дирижера» - номинирован главный дирижер и художественный руководитель Красноярского академического симфонического оркестра, музыкальный руководитель оперы «Груди Терезия» Владимир Ланде; «Лучшая работа режиссера» - номинирован заслуженный артист России, художественный руководитель театра Сергей Бобров; «Лучшая женская роль» - номинирована лауреат международных конкурсов, солистка Дарья Рябинко.

Весной театр планировал показать оперу жюри «Золотой маски» в Москве, но из-за пандемии регламент оценивания был изменен. Члены жюри осматривают выдвинутые на премию постановки «дома».

Музыковеды, критики музыкального театра и балета, редакторы и авторы профильных столичных СМИ планируют посмотреть спектакль 3 октября.