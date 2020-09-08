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Театр Пушкина откроет сезон 23 сентября «масочным» спектаклем

Театр Пушкина откроет сезон 23 сентября «масочным» спектаклем
Иллюстрация: sibdrama.ru

Новый театральный год начнется постановкой «Мы, герои» по пьесе Жан-Люка Лагарса. Напомним, она номинирована на национальную премию «Золотая маска» шесть раз.

#НОВОСТИ

Как сообщили в пресс-службе театра, в этот день в зале будут присутствовать и жюри «Золотой маски». Такая практика введена впервые: до 2020 года и ограничений, связанных с пандемией коронавируса, финальная часть премии проходила в Москве, куда театры из регионов привозили свои спектакли. В этом году рассматривался вариант проведения финала и церемонии награждения онлайн.

В театре уточнили, что в новом сезоне введены особые правила рассадки, чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора о 50%-й заполняемости. На малой и камерной сценах зрители будут располагаться в шахматном порядке, а на большой сцене есть места для одного человека и для пары. Эта же рассадка будет действовать и на спектаклях «Мы, герои» и «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», которые играются в экстримпартере.

В полном объеме состоятся и обменные гастроли Астраханского театра драмы и Театра на Васильевском.

 

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