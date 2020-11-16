Питерский режиссер ищет деньги на ремонт туалета театра в Мотыгино
Средства он собирает в сети - на краудфандинговой платформе. Всего за два дня удалось собрать практически всю сумму — проект поддержало около сотни человек.
Театральный режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Турков объявил сбор средств на ремонт туалета в Мотыгинском драматическом театре. Объявление об этом он разместил на краудфандинговой платформе planeta.ru.
По его словам, канализация в театре сейчас настолько стара, а септик мал, что коллективу театра, его подопечным (на базе учреждения работает молодежный клуб) и зрителям часть естественных нужд человека приходится справлять в уличном туалете.
Бюджет, выделяемый администрацией на содержание и оплату труда коллектива, покрывает только минимальные потребности театра. И никаких надежд на улучшение ситуации в будущем не предвидится», — пишет Турков.
Стоимость ремонта он оценивает в 300 тысяч рублей, которые и намерен собрать на planeta.ru.
Объявление он разместил 14 ноября 2020 года на 100 дней. Однако уже сегодня собрана почти вся сумма — на момент публикации новости цифра была на уровне 280 тысяч рублей. В сборе уже поучаствовало 111 человек.
В случае, если мы соберем больше заявленной суммы, то остальные средства пойдут на решение других проблем театра — ремонт крыши, фундамента, полов и одной из несущих стен, замену электрики», — пишет Турков.