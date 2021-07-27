На территории драмтеатра имени А.С.Пушкина готовятся к новому строительству

На территории красноярского драмтеатра имени А.С.Пушкина начали готовиться к строительству новых блоков. Об этом рассказал министр культуры края Аркадий Зинов.

Во втором и третьем корпусах театра будет Малая Сцена, а на крыше театра появится сценическая площадка для спектаклей̆, читок пьес и других мероприятий. Это – для теплого времени года.

Кроме того, зрители смогут попасть на творческие встречи с артистами – для этого на территории театра появится арт-кафе. В сквере организуют площадку для музыкальных и поэтических программ.

Как напомнил Аркадий Зиной, строительство реализуется в рамках национального проекта «Культура», который разработан по указу президента России.

Отметим, реализация проекта в стране началась 1 января 2019 года. Курирует проект заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.