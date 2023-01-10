Красноярский край потратит на стройку в районах почти 130 млрд рублей

Деньги пойдут не только на само возведение зданий и сооружений, но на разработку проектной документации.

В 2023-2025 годах в Красноярском крае будет построено и запроектировано около 200 различных объектов. Об этом на заседании президиума правительства региона рассказал его премьер Юрий Лапшин.

По его словам, это коснется 80% муниципальных образований края, а общий объем финансирования превысит 127,5 млрд рублей.

Среди значимых объектов этого года: детская многопрофильная больница, национальный центр В.П. Астафьева в Овсянке, комплекс зданий международного центра креативных индустрий «Поздеев Центр» и хореографического колледжа.

Кроме этого в Красноярске начнут строить еще две большие школы на 1 100 мест каждая, а также разработают документацию на строительство трех детсадов на 510 мест и шести школ на 1 835 мест.

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В качестве таковых выбрано 15 направлений. Общий объем субсидий по ним в следующем году составит примерно 1,2 млрд рублей.

Развитие города: Рубежи красноярского бюджета

Бюджет Красноярска на 2023 верстался в сложных условиях, но городским властям удалось не только сохранить его социальную направленность, но и усилить финансовые позиции города по многим направлениям.

Красноярскому краю утвердили бюджет на 2023

Во втором и окончательном чтении доходы и расходы бюджета были увеличены.