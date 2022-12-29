В Минсельхозе Красноярского края определились с приоритетами господдержки инвестпроектов

В качестве таковых выбрано 15 направлений. Общий объем субсидий по ним в следующем году составит примерно 1,2 млрд рублей.

Господдержка агропромышленного комплекса Красноярского края в 2023 затронет 15 основных направлений. Об этом на профильной комиссии рассказал глава регионального Министерства сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

По его словам, приоритеты следующего года в этой сфере выбирались, исходя из обеспеченности края отдельными видами сельхозпродукции. Так, картофелем регион обеспечен на 91,6%, молочной продукцией на 87%, мясом и мясопродуктами на 57,4%, овощами на 49,3%, а зерном на 175,8%.

Исходя из такого баланса и с учетом необходимости комплексного развития экономики края, были выбраны основные приоритетные направления, инициативы в которых будут поддерживаться властями. Они разбиты на две группы: проекты с объемом инвестиций свыше 150 млн рублей и до 150 млн рублей.

В первую группу вошли проекты, направленные на создание и модернизация объектов:

переработки сельхозпродукции;

переработки масличных культур;

глубокой переработки зерна;

тепличных комплексов для выращивания овощей;

овощехранилищ;

объектов для содержания птицы;

молочных ферм;

селекционно-семеноводческих центров;

зернохранилищ.

Также в этот список попали программы комплексного развитие предприятий.

Что касается проектов с объемом инвестиций до 150 млн рублей, то здесь речь идет о развитии предприятий пищевой промышленности, хранения и переработки овощей, зерновых и масличных культур, развитие животноводства (в части птицы мясных пород и молочных ферм), строительство и реконструкция селекционно-семеноводческих центров.

При этом наибольше внимание будет уделено как раз малым проектам — на их субсидирование запланировано 837,3 млн рублей. Общая же сумма господдержки по обоим направлениям составит почти 1,19 млрд.

Потенциально на эти деньги сейчас готово претендовать 20 инициатив с общим объемом инвестиций 87,9 млрд рублей.

Добавим, что в целом на нужды господдержки АПК Красноярского края в 2023 будет направлено более 10 млрд рублей.

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