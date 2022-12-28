Начинающим фермерам Красноярского края выдали грантов на 90 млн рублей

В региональном Минсельхозе подвели годовые итоги программы «Агростартап».

В 2022 в Красноярском крае по программе «Агростартап» подержку получили 20 начинающих фермеров на общую сумму 90 млн рублей, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и торговли региона.

«Агростартап» — это грантовый конкурс для агропредпринимателей, начавших свое дело в год подачи заявки. Его размер составляет от 3 до 6 млн рублей в зависимости от сельхозотрасли, в которой планирует работать фермер, и от участия в сельхозкооперации. Выделяются средства под проект и на условиях 10-процентного софинансирования. Освоить деньги нужно за полтора года.

Как рассказал глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов, в 2023 на гранты «Агростартап» будет выделено 67,5 млн рублей. Но будут действовать и другие меры подержки.

Особое внимание созданию и укреплению малого предпринимательства в районах края, включая личные подсобные хозяйства, уделено в новом региональном законе о поддержке агропромышленного комплекса. В частности, начинающие предприниматели могут рассчитывать на грант „Наш фермер“ до 8 млн рублей. На это направление из краевого бюджета выделено 100 млн рублей», — сказал Шорохов.

Всего в 2023 на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации в Красноярском крае будет выделено 1,6 млрд рублей — это в два раза больше, чем в 2022.

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