Сельхозкооперативам Красноярского края раздали гранты на развитие

Общая сумма поддержки в этом году оказалась на 60% большем, чем за два предыдущих, вместе взятых.

Третий год в Красноярском крае выдают гранты на развитие сельхозкооперативов. В 2022 подобную поддержку получили восемь таких агропредприятий, сообщили в региональном Минсельхозе.

В частности:

СКПК «ВелесАгро» из Новоселовского района;

СПССК «Кутфер» из Нижнеингашского района;

СППК «Ферма» из Тасеевского района;

СКПК «Шаман» из Бирилюсского района;

СКПК «Есаульский» из Березовского района;

СПСК «Удача» из Каратузского района;

СХОППК «Клевер» из Каратузского района;

СПОК «Мяско» из Идринского района.

Максимальный размер гранта составил 20 млн рублей. Общая же сумма грантовой поддержки по этому направлению — 120 млн. За два предыдущих года гранты на общую сумму 75 млн рублей получили 15 сельхозкооперативов.

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Ко второму чтению бюджета сумму поддержки краевых аграриев увеличили на 8%.

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По обоим направлениям показатель вырос примерно одинаково.

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В этом году на премию в этой номинации претендовало почти три десятка аграриев.