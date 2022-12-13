Сельхозкооперативам Красноярского края раздали гранты на развитие
Общая сумма поддержки в этом году оказалась на 60% большем, чем за два предыдущих, вместе взятых.
Третий год в Красноярском крае выдают гранты на развитие сельхозкооперативов. В 2022 подобную поддержку получили восемь таких агропредприятий, сообщили в региональном Минсельхозе.
В частности:
- СКПК «ВелесАгро» из Новоселовского района;
- СПССК «Кутфер» из Нижнеингашского района;
- СППК «Ферма» из Тасеевского района;
- СКПК «Шаман» из Бирилюсского района;
- СКПК «Есаульский» из Березовского района;
- СПСК «Удача» из Каратузского района;
- СХОППК «Клевер» из Каратузского района;
- СПОК «Мяско» из Идринского района.
Максимальный размер гранта составил 20 млн рублей. Общая же сумма грантовой поддержки по этому направлению — 120 млн. За два предыдущих года гранты на общую сумму 75 млн рублей получили 15 сельхозкооперативов.
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