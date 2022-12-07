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На поддержку АПК в Красноярском крае направят более 10 млрд рублей

На поддержку АПК в Красноярском крае направят более 10 млрд рублей
Иллюстрация: krasagro.ru

Ко второму чтению бюджета сумму поддержки краевых аграриев увеличили на 8%.

#НОВОСТИ

Комитет по делам села и агропромышленной политики Красноярского края подготовил поправку ко второму чтению бюджета. Если изначально на поддержку сельхозпроизводителей региона планировалось выделить 9,433 млрд рублей, то теперь эта сумма будет увеличена на 761,2 млн рублей. Иными словами она составит почти 10,2 млрд.

Дополнительные средства пойдут на:

  • субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования;
  • субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов в АПК;
  • гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат на реализацию инвестиционной программы по переработке продукции сельского хозяйства;
  • дополнительные средства на поддержку Красноярского государственного аграрного университета;
  • субсидирование животноводства.

В нынешних условиях следует особый акцент делать на поддержке малых форм хозяйствования и комплексном развитии сельских территорий, а также реализации инвестиционных программ в АПК», — отметил председатель комитета Владислав Зырянов.

Обновлено в 13:26: в Минсельхозе Красноярского края DK.RU пояснили, что ко второму чтению бюджета запланированные расходы потеряли 126,5 млн федеральных рублей, которые были заложенны в сумму первой версии документа. Таким образом, конечная сумма плановых расходов на поддержку составит чуть больше 10 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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