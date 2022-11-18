Красноярские аграрии побили очередной рекорд по зерну

Такого урожая в крае не собирали 35 лет.

По итогу уборочной компании 2022 в Красноярском крае было собрано 3,217 млн тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 34 центнера с гектара. Об этом на заседании комитета по делам села и агропромышленной политике рассказал глава регионального Минсельхоза Леонид Шорохов. Это максимальный результат за последние 35 лет.

Помимо этого в крае собрали 508,9 тыс. тонн семян рапса (22,2 ц/га), 24,1 тыс. тонн овощей (221,3 ц/га) и 113,8 тыс. тонн картофеля (189,9 ц/га).

В Минсельхозе DK.RU рассказали, что по урожайности зерновых и зернобобовых в этом году тоже был поставлен рекорд — прошлый был зафиксирован в 2020 и составлял 32,2 ц/га. Также побит рекорд по рапсу. Овощи же и картофель не показали таких достижений, удержавшись примерно на уровне прошлого года.

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