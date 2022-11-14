«Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края

Производство молока в регионе с начала года ощутимо прибавило. В перспективе оно обещает вырасти еще больше.

За десять месяцев 2022 аграрии Красноярского края надоили 369 104 тонны молока, сообщили в региональном филиале «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

По данным ведомства, от каждой коровы за означенный срок в среднем получено 5,8 тонны молока, что примерно на 5% больше, чем за то же время в прошлом году. Суточная же продуктивность одной коровы выросла на 16,7% к уровню 2021 и составила 18,2 кг.

Самые большие суточные надои на конец отчетного периода фиксировались в хозяйствах Ужурского (194 тонны), Канского (189,1 тонны) и Шушенского (164,7 тонны) районов.

В целом молочное стадо Красноярского края на 1 октября 2022 насчитывало 63,8 тыс. коров. Больше всего их в Канском (10,6 тыс.), Курагинском и Ужурском (по 7,3 тыс.) районах.

Стоит отметит, что в ближайшие три года в крае планируется реализовать четыре инвестиционных проекта в области животноводства. Так, к 2025 в Минусинском, Курагинском и Краснотуранском районах планируется построить три животноводческих комплекса почти на 8 тыс. голов. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет почти 11,9 млрд рублей. Также в Шушенском районе должна появиться новая молочная ферма. Объем вложений в нее превышает 1,6 млрд.

По оценкам «Центра Агроаналитики», благодаря реализации этих проектов, а также поддержка краевой властью молочного животноводства, приведет к росту надоев в агропредприятиях с плановых 379,6 тыс. тонн по итогу 2022 до 422,1 тыс. тонн в 2025.

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