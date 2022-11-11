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«Человек года»: эксперты определили лидеров среди красноярских сельхозпроизводителей

«Человек года»: эксперты определили лидеров среди красноярских сельхозпроизводителей
Иллюстрация: коллаж ДК

В шорт-лист номинации «Сельхозпроизводитель года» вошло девять аграриев, работающих в Красноярском крае. Вчера стали известны имена лучших из них.

#НОВОСТИ

Состоялось заседание экспертного совета номинации «Сельхозпроизводитель года» премии «Человек года — 2022», которую в Красноярске вручает журнал «Деловой квартал».

«Человек года»: эксперты определили лидеров среди красноярских сельхозпроизводителей 1

В целом в этом году в работе совета приняло участие 18 экспертов, среди которых представители отраслевых объединений, краевой власти и предприниматели, занимающиеся переработкой продукции местного АПК:

  • Игорь Болбат — руководитель Общественного центра по борьбе с фальсификатом, председатель РО ОО «Объединение потребителей России»;
  • Андрей Болсуновский — руководитель Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов Красноярского края;
  • Вадим Журов — коммерческий директор ГК «Красный Яр»;
  • Владислав Зырянов — глава комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания Красноярского края;
  • Сергей Зяблов — депутат Заксобрания Красноярского края;
  • Валентина Ивлева — председатель правления Крайпотребсоюза;
  • Марина Королькова — управляющая ТК Red Sail;
  • Светлана Куликова — руководитель красноярского филиала «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ;
  • Алексей Липшин — директор КрасНИИСХ (обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН);
  • Анжелика Осипова — основатель компании «ЧудоФермер»;
  • Андрей Перфилов — директор клуба «Миллиард»;
  • Александр Походин — первый заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края;
  • Юрий Рудаков — президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс»;
  • Ольга Свежинская — руководитель компании «ПакетМаркет»;
  • Наталья Трущелева — основатель компании «Формула хлеба»;
  • Павел Шамбир — генеральный директор ГК «Командор»;
  • Иван Шилов — председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Алёнушка»;
  • Леонид Шорохов — министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

В качестве номинантов ими было выдвинуто 28 владельцев и руководителей сельхозпредприятий. В шорт-лист вошло девять из них — это люди, которых чаще всего упоминали эксперты. В частности:

  • Василий Герман, председатель совета директоров «СХП «Дары Малиновки»;
  • Роман Гольдман, руководитель УК Goldman Group;
  • Виктор Девяшин, председатель совета директоров ОАО «Молоко» (ТМ «Сибиржинка»);
  • Валерий Исаев, директор ЗАО «Назаровское»;
  • Борис Мельниченко, директор АО «Солгон»;
  • Валерий Левицкий, генеральный директор ООО «Саянмолоко» (ТМ «Семенишна»);
  • Василь Урсуляк, директор ООО «Сибирская теплица»;
  • Сергей Михайлов, директор ООО «ПОБЕДА»;
  • Максим Тихоненко, КФХ Сапрыкиной.

Также в шорт-лист могла войти глава крестьянского фермерского хозяйства в Шушенском районе Наталья Зубарева (по числу упоминаний экспертами она была в числе лидеров). Но в 2021 она уже становилась «Сельхозпроизводителем года», и, по правилам премии, пропускает следующий год.

В этом году у номинации «Сельхозпроизводитель года» появился соучредитель. Им стала компания «ПакетМаркет», которая более 20 лет производит упаковку для товаров местных компаний и помогает им с брендингом. Только в Красноярске ее услугами пользуются более полутора тысяч предпринимателей.

Производя достойные продукты, наши сельхозпроизводители нередко, забывают про их лицо — показать товар этикеткой, упаковкой и т.п. А это крайне важно для того, чтобы продукт выглядел на прилавке красиво и вкусно. Поэтому мы решили стать соучредителем этой номинации. В шорт-листе этого года представлены люди, каждый из которых достоин получить премию. И, надеюсь, со временем так и случится», — говорит основатель и директор «ПакетМаркета» Ольга Свежинская.

Имя сельхозпроизводителя 2022 объявят на церемонии «Человек года», которая состоится 8 декабря 2022 в Конгресс-холле СФУ.

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Автор: Петр Савельев
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