Определен шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» премии «Человек года»

Кофейни, кондитерская-пекарня и авторский ресторан – по результатам экспертного голосования определен шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект».

В шорт-листе номинации восемь проектов, открытие или перезапуск которых пришелся на последний год. Каждый из проектов номинирован на премию в лице учредителя или основателя.

Номинанты:

Хайям Аминов – ресторан Fresco (перезапуск);

Дмитрий Журкин, Алексей Нейман – кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome»;

Дмитрий Журкин, Алексей Нейман – грузинское гранд бистро «Дзе»;

Елена и Евгений Ивановы – кофейня Bloom coffee;

Дмитрий Леконцев, Ольга Цветочкина – кофейня SMITH;

Кристина и Никита Лучинкины – винный бар Glas;

Александр Митраков – Mike&Molly (перезапуск);

Алексей и Анастасия Солодовниковы, Данил Цыганок – бистро Vita Margarita.

На данный момент запущен процесс голосования за финалистов номинации. Проекты оценивают эксперты ресторанного рынка – рестораторы, поставщики, фуд-блогеры, а также сами номинанты (они голосуют за всех, кроме себя). Победитель номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» будет назван на торжественной церемонии премии «Человек года». В этом году она пройдет 8 декабря 2022 в Конгресс-холле СФУ.

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