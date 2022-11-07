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Определен шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» премии «Человек года»

Определен шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» премии «Человек года»
Иллюстрация: DK.RU

Кофейни, кондитерская-пекарня и авторский ресторан – по результатам экспертного голосования определен шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект».

#БИЗНЕС
В шорт-листе номинации восемь проектов, открытие или перезапуск которых пришелся на последний год. Каждый из проектов номинирован на премию в лице учредителя или основателя. 
 
Номинанты:
Хайям Аминов – ресторан Fresco (перезапуск);
Дмитрий Журкин, Алексей Нейман – кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome»;
Дмитрий Журкин, Алексей Нейман – грузинское гранд бистро «Дзе»;
Елена и Евгений Ивановы – кофейня Bloom coffee;
Дмитрий Леконцев, Ольга Цветочкина – кофейня SMITH;
Кристина и Никита Лучинкины – винный бар Glas;
Александр Митраков – Mike&Molly (перезапуск);
Алексей и Анастасия Солодовниковы, Данил Цыганок – бистро Vita Margarita. 
 
На данный момент запущен процесс голосования за финалистов номинации. Проекты оценивают эксперты ресторанного рынка – рестораторы, поставщики, фуд-блогеры, а также сами номинанты (они голосуют за всех, кроме себя). Победитель номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» будет назван на торжественной церемонии премии «Человек года». В этом году она пройдет 8 декабря 2022 в Конгресс-холле СФУ.
 
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Автор: Петр Савельев
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