«Человек года»: номинация «Частное детское образование» привносит в премию новый подход

Издание «Деловой квартал-Красноярск» продолжает подготовку к премии «Человек года». Одной из самых интересных номинаций 2022 станет «Частное детское образование».

Учредителем номинации выступила сеть семейных центров «Умка», которая в текущем году отмечает 20-летие с момента образования. Основатель и руководитель «Умки» Татьяна Андреева возглавила экспертный совет номинации, а также привнесла в выбор победителей новый подход. По ее инициативе экспертный совет номинации совершит гостевые выезды к претендентам на победу. Руководители частных детских садов и школ проведут для экспертов небольшие экскурсии, а также поделятся последними достижениями в работе. Возможность лично оценить деятельность образовательных учреждений позволит экспертам сделать взвешенный выбор и внесет максимальную прозрачность в определение тройки лидеров и победителя.

Возможность возглавить экспертный совет родной для меня номинации «Частное детское образование» – большая честь и в то же время ответственность. Будучи неоднократным победителем премии «Человек года», в этом году я приняла решение выйти из конкурса, чтобы дать дорогу новым именам и новым лидерам. Как эксперт рынка частного детского образования, поставила перед собой задачу вывести эту номинацию на новый уровень. Ключевым этапом выбора победителя станут оффлайн-выезды в частные детские сады и школы. Эта идея была поддержана как членами экспертного совета номинации, так и претендентами на премию, – рассказала основатель и руководитель сети «Умка» Татьяна Андреева. Возможность возглавить экспертный совет родной для меня номинации «Частное детское образование» – большая честь и в то же время ответственность. Будучи неоднократным победителем премии «Человек года», в этом году я приняла решение выйти из конкурса, чтобы дать дорогу новым именам и новым лидерам. Как эксперт рынка частного детского образования, поставила перед собой задачу вывести эту номинацию на новый уровень. Ключевым этапом выбора победителя станут оффлайн-выезды в частные детские сады и школы. Эта идея была поддержана как членами экспертного совета номинации, так и претендентами на премию, – рассказала основатель и руководитель сети «Умка» Татьяна Андреева.

Напомним, Татьяна Андреева дважды становилась победителем премии «Человек года». Эксперты признавали ее лучшей в номинации «Частное детское образование», а также в номинации «Амбассадор личного бренда». В этом году г-жа Андреева запустила образовательный проект для предпринимателей : курс адресован владельцам, управленцам, руководителям и лидерам компаний. Будучи спикером всероссийских форумов, Татьяна Андреева привносит актуальные новинки и тренды в сфере частного детского образования в Красноярск. Кроме этого, Татьяна Андреева продолжает активно развивать свой флагманский проект. Так, сеть «Умка» приросла новым садиком на 100 мест, помещение приобретено в собственность. «Умка» проводит стажировки для руководителей со всей России и объединяет экспертов отрасли на международном форуме «108 родителей», который проходит в Красноярске с 2020.

Как отметила главный редактор издания «Деловой квартал» Юлия Чанчикова, новый подход при выборе победителя, предложенный Татьяной Андреевой, возможно, будет тиражирован и на другие номинации.

Татьяна Андреева – яркий пример эксперта, который не просто на все 100% погружается в задачу, но и становится ее соавтором. Возможность лично ознакомиться с работой номинантов-претендентов на премию, задать вопросы и получить ответы позволит сделать конкурс прозрачнее, а выбор победителя – точнее. Как организаторы премии, мы с радостью идем на этот эксперимент и, если он окажется удачным, возможно, распространим этот опыт и на другие номинации, – рассказала Юлия Чанчикова.

Добавим, что в этом году премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 8 декабря 2022 в Конгресс-холле СФУ.