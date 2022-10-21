Предприниматель-практик готова делиться управленческой магией
Выстроить финансовую модель в неспокойное время, вдохновить команду, внедрить новые идеи — управленческий курс Татьяны Андреевой отвечает на ключевые вопросы предпринимателей и топов.
26 октября начинаются занятия в Школе управленческой магии Татьяны Андреевой, основателя сети образовательных центов «Умка», бизнес-коуч, писатель.
Этот курс я создала для владельцев, управленцев, руководителе, лидеров компаний. С его помощью состоявшиеся руководители становятся еще более эффективными, а те, кто начинает путь лидера, получает апробированные, авторские инструменты, которые работают сегодня, в условиях турбулентности. В первую очередь это увеличение дохода», — рассказывает Татьяна Андреева.
Также автор курса помогает сформировать эффективную организационную структуру, делиться опытом по созданию корпоративной культуры на основе ценностей компании, выстраивает рабочие модели с использованием современных инструментов стратегирования. Участники курса выбирает актуальные тренды и с помощью наставника начинают их внедрять уже во время обучения. Особая фишка курса — блок, посвященный управлению личным брендом для повышения репутации компании.
Набор в Школу управленческой магии Татьяны Андреевой продолжается. Подробности можно узнать на сайте, в том числе отзывы выпускников.