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Предприниматель-практик готова делиться управленческой магией

Предприниматель-практик готова делиться управленческой магией
Иллюстрация: ДК

Выстроить финансовую модель в неспокойное время, вдохновить команду, внедрить новые идеи — управленческий курс Татьяны Андреевой отвечает на ключевые вопросы предпринимателей и топов.

#НОВОСТИ
26 октября начинаются занятия в Школе управленческой магии Татьяны Андреевой, основателя сети образовательных центов «Умка», бизнес-коуч, писатель. 
Этот курс я создала для владельцев, управленцев, руководителе, лидеров компаний. С его помощью состоявшиеся руководители становятся еще более эффективными, а те, кто начинает путь лидера, получает апробированные, авторские инструменты, которые работают сегодня, в условиях турбулентности. В первую очередь это увеличение дохода», — рассказывает Татьяна Андреева
Также автор курса помогает сформировать эффективную организационную структуру, делиться опытом по созданию корпоративной культуры на основе ценностей компании, выстраивает рабочие модели с использованием современных инструментов стратегирования. Участники курса выбирает актуальные тренды и с помощью наставника начинают их внедрять уже во время обучения. Особая фишка курса — блок, посвященный управлению личным брендом для повышения репутации компании.
 
Набор в Школу управленческой магии Татьяны Андреевой продолжается. Подробности можно узнать на сайте, в том числе отзывы выпускников.
Автор: Петр Савельев
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