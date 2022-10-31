Блиц-опрос: Ожидание победы слаще победы

Чуть больше месяца остается до момента, когда «Деловой квартал» назовет лучших представителей красноярского бизнеса.

Эксперты премии «Человек года» уже совсем скоро определят победителей в своих номинациях, но известны их имена станут лишь на церемонии. До этого момента претендентам остается гадать и ждать. Мы решили спросить у обладателей премии прошлых лет, ожидали ли они, что выиграют.

Дмитрий Полуянов,

«Максбонус», «Человек года в IT — 2021»:

Сказать, что я хотел получить «Человека года», но не ожидал этого, будет лукавством. К этому были все предпосылки — по крайней мере, я был уверен в том, что сделал в 2021, и считал, что получить премию будет абсолютно справедливо. Но полной уверенности, конечно, не было, поскольку среди номинантов были очень достойные люди с интересными проектами. Для меня эта премия стала ориентиром для дальнейшего движения.

Светлана Буриченко,

«Рыба Пила», «Новые лица бизнеса — 2021»:

Я очень хотела стать «Человеком года», но понимала, что это будет непросто, поскольку в тот год среди номинантов были очень сильные игроки. Например, Анжелика Осипова и Наталья Трущелева. Когда я познакомилась с ними, с их историей и с их продуктом, то поняла, что они тоже достойны получить премию. И если бы выиграл кто-то из них, то я бы порадовалась за победителя. Ну и, наверное, немного расстроилась, что не я.

Евгений Пономарев,

«Панда и Гусь», «Амбассадор бренда — 2020»:

В 2020 меня уже не в первый раз номинировали на «Человека года», но до этого я ни разу не ожидал победы. А в тот год я был абсолютно уверен, что получу премию. Я тогда был заявлен в двух номинациях: «Выжившие» и «Амбассадор бренда». Полагал, что выиграю в первой, но вышло иначе. Интересно, что даже полная уверенность в победе совершенно не смазала той радости, которую я испытал. Статуэтка, кстати, до сих пор стоит у меня на кухне.

Анна Герман,

«Дары Малиновки», «Лучший стартап — 2020»:

Мы совершенно не ожидали, что получим премию. Для нас это не было целью, мы просто делали то, что делали. Но когда время подошло к финалу, появилось ощущение, что это возможно, и тогда включилось желание победить. Особенно ценным было то, что выбор делался непосредственно во время церемонии — путем онлайн-голосования. В этот момент я проживала признание того, что мы делаем. И радовалась этому чувству.