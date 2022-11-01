Юлия Чанчикова: Партнерство с бизнесом делает премию независимой

В тринадцатый раз издание «Деловой квартал» в Красноярске» проводит премию «Человек года» при поддержке партнеров.

О премии

«Человек года» — авторитетная региональная премия, победителей в которой определяют представители и эксперты бизнес-сообщества и истеблишмента Красноярска. Все номинации носят отраслевую направленность, редакция издания «Деловой квартал» оставляет за собой право выбрать победителя только в главной, надотраслевой номинации «Человек года».

Премия «Человек года» вручается собственникам и руководителям компаний, работающим в Красноярске, за профессиональные и отраслевые достижения. Отмечаются персоны, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие отрасли бизнеса, имеют признание деловых и личностных качеств в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты города/региона.

«Человек года» — независимая премия. Это концентрат мнений бизнес-сообщества города о достижениях коллег и партнеров. Каждый год она проходит в новой тематической упаковке. Слоган «Человека года `2022» — «ТОЛЬКО НАСТОЯЩЕЕ!». НАСТОЯЩИЕ лидеры бизнеса, НАСТОЯЩЕЕ время, в котором мы живем, НАСТОЯЩАЯ премия.

Соучредитель

Соучредителем премии «Человек года» в Красноярске стала международная группа компаний TIKSAN GROUP.

Активная, современная, динамично развивающаяся молодая команда TIKSAN близка нам по ценностям, отношению к осознанности бизнеса, служению своим клиентам, командообразованию и готовности генерировать новые идеи, — отметила Юлия Чанчикова, главный редактор издания, председатель оргкомитета премии.

По словам Сергея Кима, генерального директора TIKSAN GROUP, он давно наблюдал за премией и решил, что пришло время стать партнером знакового для предпринимательского сообщества события.

Предпринимателям тоже нужны соревнования и возможность подвести итоги своей работы. Такое событие, как «Человек года», имеет важное значение для города и бизнес-сообщества. Поэтому в этом году мы присоединились к команде премии и постараемся усилить ее своим участием.

Также во время эфира стало известно, что телекомпания ТВК в этом году станет главным информационным партнером «Человека года» — именно она будет вести репортаж с церемонии награждения.

Генеральные партнеры и учредители номинаций

Генеральными партнерами события стали Президентская программа, которая отмечает в этом году 25-летие, клуб «Миллиард» и ГСК «Арбан». Компании также привнесли в проведение премии новые важные смыслы.

Благодаря Президентской программе появилась новая номинация «Топ-менеджер года» для управленцев. В красноярской премии «Человек года» появилась специальная номинация для управленцев. Об этом рассказала Юлия Чанчикова, директор премии и главный редактор журнала «Деловой квартал. Красноярск».

За 25 лет деятельности Президентской программы через нее прошло порядка 130 тыс. человек, которые сейчас являются лицом красноярского (и не только) бизнеса. Они регулярно становятся обладателями титула «Человек года» в тех или иных номинациях. Поэтому в юбилейный год мы решили стать партнером премии и учредить приз для топ-менеджеров, — говорит Василий Ерошин, председатель Ассоциации выпускников Президентской программы «Красноярский лидер».

Определять победителей в этой номинации, как и в других, будет экспертный совет, в который вошли:

Анна Гарнец , министр экономики и регионального развития Красноярского края;

, министр экономики и регионального развития Красноярского края; Валерий Андрияшкин , исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края;

, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края; Евгения Бухарова , руководитель института управления, экономики и природопользования СФУ;

, руководитель института управления, экономики и природопользования СФУ; Юлия Чанчикова, председатель оргкомитета премии «Человек года».

Деятельность претендентов будет оцениваться по нескольким параметрам. Во-первых, это, конечно, бизнес-показатели работы их компаний. Во-вторых, наличие в их практике современных кейсов и эффективность их решений. В-третьих, сколько и с каким успехом компания реализует новые проекты. Наконец, в-четвертых, степень социальной ответственности предприятия и самого руководителя.

Клуб «Миллиард» также учредил свою премию. В ней победителем станет один из 75 резидентов закрытого сообщества.

Каждый, кто становится частью нашего нарратива, привносит свое. Например, номинация «Человек года», по версии нашего генерального партнера клуба «Миллиард», пойдет своим путем. Голосование в закрытом клубе будет самым открытым. Собственно, 75 резидентов глаза в глаза обсудят каждого претендента из клуба и решат, кто же лидер, — рассказала Юлия Чанчикова.

ГСК «Арбан» уже не первый год является генеральным партнером премии «Человек года». В прошлом году застройщик стал учредителем одноименной номинации и поощрил сразу три компании в разных сегментах строительного рынка. Компания, отметившая 30-летие, разделяет ценности премии и является ролевой моделью для многих предпринимателей.

Учредителем номинации, посвященной игрокам строительной отрасли, в этом году выступил самый масштабный проект по благоустройству природной среды в Красноярске — живописный ландшафтный парк «Юдинская долина».

Изюминкой ландшафтного парка «Юдинская долина» станет 18-луночное гольф-поле мирового уровня. Именно этот масштабный проект и задал новый взгляд на номинацию. В этом году фокус будет сделан не на работу строительных компаний, как раньше, а на конкретные строительные проекты. Лучших из лучших определит номинация «Жилой комплекс года: проекты, меняющие реальность».

В числе претендентов на победу жилые комплексы Красноярска, которые были введены в эксплуатацию с октября 2021 по октябрь 2022, а также те, которые находятся в высокой стадии готовности на момент номинирования.

Соучредитель номинации «Юдинская долина» привнес актуальные смыслы. Как и лучшие проекты застройщиков, ландшафтный парк не только преображает облик Красноярска, но и формирует новое качество городской среды, принципиально меняя уровень комфорта и восприятия города в глазах общественности.

В основе проекта «Юдинская долина» и лучших проектов красноярских застройщиков лежит одно ДНК. Мы сообща формируем облик Красноярска как одного из самых комфортных и привлекательных для жизни городов-миллионников в России и даже за ее пределами. Как и «Юдинская долина», которая будет разделена на три большие функциональные зоны: рекреационную, спортивную и научную, — современные жилые комплексы давно переросли понятие «жилье». Сегодня это места для жизни, отдыха, творчества — и места, которые меняют ткань городской среды. Мы убеждены: появление гольф-клуба в ландшафтном парке «Юдинская долина» решительно изменит облик города. Поэтому рады поддержать номинацию «Жилой комплекс» премии в качестве соучредителя. И, как говорится, пусть победит сильнейший! — сказала Алена Демкина, куратор проекта «Юдинская долина».

Напомним, ландшафтный парк «Юдинская долина» возводится в районе плодово-ягодной станции в Октябрьском районе Красноярска. На площади 200 га раскинутся зоны для прогулок и пикников, смотровые башни и уникальный, вписанный в ландшафт территории клуб с гольф-полем мирового уровня, который станет главной изюминкой нового городского пространства.

В этом году соучредителем номинации «Сельхозпроизводитель года» стала компания «ПакетМаркет», которая не только более 20 лет производит упаковку для товаров местных компаний, но и помогает им с брендингом. Только в Красноярске ее услугами пользуются более полутора тысяч предпринимателей.

Особое внимание в «ПакетМаркете» уделяют и экологичности. Сейчас компания перерабатывает порядка 130 тонн вторсырья в год, пуская его на упаковку. Плюс к этому она пропагандирует осознанное потребление и бережное отношение к окружающей среде.

Без яркой упаковки и внятного брендинга сегодня просто невозможно занять достойную нишу на рынке — будь то сегмент B2B или B2C. Экологичность же продуктов всегда была крайне важна, а сейчас и вовсе для многих потребителей является едва ли не ключевым фактором, определяющим выбор. Поэтому мы решили сфокусироваться на этих параметрах, — говорит Юлия Чанчикова.

От оценки объемов производства, его технологичности и прочего подобного в оргкомитете отказываться тоже не собираются.

Конкуренция в пищевом сегменте сегодня крайне высока, и не затеряться на полках магазинов сможет только яркий бренд в качественной упаковке. Ну и, конечно, его качество и чистота должны быть на высоте. Поэтому мы и решили стать соучредителем номинации в этом году, — говорит основатель и руководитель компании «ПакетМаркет» Ольга Свежинская.

Номинация «Детское частное образование» вновь вошла в пул премии после годового перерыва. Ее учредителем стала сеть образовательных центров «Умка», а основатель проекта Татьяна Андреева возглавила экспертное жюри. В этом году «Умка» отмечает 20-летие. Сама Татьяна Андреева дважды побеждала в премии «Человек года». Возглавив жюри и взяв под крыло номинацию, она ввела новый формат — гостевые выезды жюри. Эксперты решили лично посмотреть на частные школы и детские сады, которые вошли в шорт-лист, пообщаться с их основателями, одновременно обменяться опытом и новыми наработками.

Появился учредитель и у номинации «Ресторатор года: новый проект». Им стала компания Lebox. Казалось бы, что общего у бутика элитной парфюмерии и косметики и гастрономии? Однако именно Lebox поставляет в заведения ароматное мыло и кремы, без которых уже сложно представить сервис лучших ресторанов города.

Недавно компания открыла новое направление — в торговом центре Red Sail открылся первый магазин современных и экологичных товаров для красоты и здоровья LEBOX.Health.

После ухода с российского рынка компаний, торговавших подобными средствами, этот сегмент остался оголенным. Чтобы восполнить образовавшийся дефицит, мы и решили создать такой магазин, — говорит Жанна Прохоренко, основатель Lebox.

Все номинации премии в 2022

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА: ПРОЕКТЫ, МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Новая номинация, посвященная жилым комплексам, которые были введены в эксплуатацию с октября 2021 по октябрь 2022, а также те, которые находятся в высокой стадии готовности на момент номинирования. Фокус внимания экспертов номинации направлен на те проекты, которые качественно меняют городскую среду Красноярска и задают тренды в жилой застройке.

БАНКИР ГОДА

В номинации представлены банки, работающие на территории Красноярска и Красноярского края. Основным критерием оценки в 2022 являются объемы, качество и актуальность инструментов и продуктов, направленных на развитие реального сектора экономики.

ПРОИЗВОДСТВЕННИК ГОДА

В номинации представлены основатели производств, имеющих красноярскую прописку. Сегодня они адаптируются к новой реальности, по-новому выстраивают логистические цепочки, запускают новые направления и технологии, закрывают дефицит уходящих с рынка товаров. Важным критерием оценки экспертов в этом году является запуск новых линий и инновационных продуктов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

В номинации рассматриваются только команды с красноярской пропиской. Второй важный критерий отбора — проекты, укрепляющие технологический суверенитет, а также примеры проектов с практическим применением для бизнеса здесь и сейчас.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

В номинации представлены основатели частных клиник Красноярска, а также игроки на рынке косметологической индустрии высоких технологий. Также введен новый критерий — внедрение эффективных отечественных технологий, нивелирование сбоев импортных поставок.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОДА

В номинации представлены основатели компаний в сельском хозяйстве. Они работают на территории края и обеспечивают продуктовую безопасность региона. Одним из важных критериев оценки является экологичность и яркая маркетинговая стратегия продвижения.

КУЛЬТУРА: ЧАСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В номинации рассматриваются культурные проекты, вызвавшие интерес экспертов и широкой аудитории в 2022. Акцентируется внимание на негосударственных культурных проектах, являющихся частной инициативой.

РЕСТОРАТОР ГОДА: НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Эксперты рассматривают проекты текущего года, а также новые производственные направления в рамках ресторанных холдингов. Новым критерием стала событийная жизнь ресторанов и коллаборации.

ДОБРОЕ ДЕЛО БИЗНЕСА

В этой номинации рассматриваются благотворительные проекты бизнеса, направленные на решение социальных проблем, поддержку образования, культуры и спорта, развитие гражданского общества, осознанного потребления и экологического сознания. Важными критериями оценки уже второй год являются системность и проектность как ключевые подходы в благотворительности.

НОВЫЕ ЛИЦА БИЗНЕСА

Номинация призвана поддержать предпринимателей, которые стартовали проектами, обратившими на себя внимание бизнес-сообщества и широкой общественности. Рассматриваются проекты, которые существуют на рынке не более 5 лет.

ЧАСТНОЕ ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВНИЕ

В номинации рассматриваются проекты в сфере частного образования. Важными критериями номинации являются экспериментальные образовательные стратегии, психологические сервисы и яркая событийная жизнь детских центров. Также будет обращаться внимание на выстраивание партнерства с муниципальными учреждениями и научными центрами и, конечно, на взаимодействие с родителями.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Новая специальная номинация, в которой за победу поборются семьи — супруги, отцы и дети, династии. Семейные ценности в бизнесе, умение соблюдать баланс, распределение обязанностей, надежность и поддержка — именно этим отличаются успешные семейные бизнесы, и мы желаем каждому номинанту победы!

ЧЕЛОВЕК ГОДА ПО ВЕРСИИ КЛУБА «МИЛЛИАРД»

Клуб «Миллиард» является стратегическим партнером издания «Деловой квартал» в Красноярске и генеральным партнером — учредителем номинации на премии «Человек-года `2022». В специальной номинации партнера примут участие резиденты клуба — успешные предприниматели, развивающие свой бизнес, вносящие вклад в региональную экономику и решающие социальные проблемы с помощью благотворительных проектов.

ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА ПО ВЕРСИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ В КРАСНОЯРСКЕ

В 2022 Президентская программа поддержала премию и стала генеральным партнером — учредителем специальной номинации. В ней примут участие руководители компаний, которые в свое время окончили Президентскую программу. Будут рассмотрены их управленческие достижения, вклад в развитие бизнеса и заслуги перед отраслью.

ГЛАВНЫЙ

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Главная, надотраслевая премия. Победителя выбирает редакция издания «Деловой квартал» в Красноярске.

От первого лица

Юлия Чанчикова,

главный редактор издания

«Деловой квартал» в Красноярске,

председатель оргкомитета

премии «Человек года»: