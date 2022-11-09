Соучредителем номинации «Ресторатор» премии «Человек года» стала компания LEBOX

Премия «Человек года» – не просто яркое знаковое событие для Красноярска, но и одна из самых авторитетных премий для бизнес-сообщества города. Стать соучредителем номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» для компании LEBOX – особая радость. Мы давно и плотно сотрудничаем с лучшими ресторанными холдингами Красноярска, а бизнес-партнерство с некоторыми из них переросло в крепкую дружбу. Поэтому какой бы из проектов ни стал победителем номинации, будем очень рады вручить ему приз на торжественной церемонии», – сказала Жанна Прохоренко, сооснователь магазина косметики и нишевой парфюмерии LEBOX и concept stor'а БАДов и витаминов LEBOX.Health.