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Соучредителем номинации «Ресторатор» премии «Человек года» стала компания LEBOX

Соучредителем номинации «Ресторатор» премии «Человек года» стала компания LEBOX
Иллюстрация: DK.RU

«Ресторатор. Лучший новый проект» – одна из самых «вкусных» номинаций премии «Человек года». В 2022 ее соучредителем выступила компания LEBOX.

#НОВОСТИ
Соучредителем номинации «Ресторатор» премии «Человек года» стала компания LEBOX 1Премия «Человек года» – не просто яркое знаковое событие для Красноярска, но и одна из самых авторитетных премий для бизнес-сообщества города. Стать соучредителем номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» для компании LEBOX – особая радость. Мы давно и плотно сотрудничаем с лучшими ресторанными холдингами Красноярска, а бизнес-партнерство с некоторыми из них переросло в крепкую дружбу. Поэтому какой бы из проектов ни стал победителем номинации, будем очень рады вручить ему приз на торжественной церемонии», – сказала Жанна Прохоренко, сооснователь магазина косметики и нишевой парфюмерии LEBOX и concept stor'а БАДов и витаминов LEBOX.Health.
Отметим, что компания LEBOX активно работает с крупными ресторанными холдингами не только Красноярска, но также Новосибирска и Иркутска, поставляя для них ароматные мыла и кремы в уборные комнаты. Недавно компания LEBOX открыла в Красноярске первый магазин в формате бьюти-аптеки. В нем представлены товары для комплексного ухода за телом, включая средства для оздоровления организма.
 
Как ранее сообщал DK.RU, в 2022 лучший новый проект на ресторанном рынке будет определен путем интерактивного голосования, которое состоится непосредственно на торжественной церемонии «Человек года» 8 декабря 2022. 
 

 

Автор: Петр Савельев
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