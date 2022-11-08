Номинация «Ресторатор» премии «Человек года» меняет правила выбора победителя
В 2022 премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал-Красноярск» получила несколько нововведений. Одно из них касается выбора победителя в номинации «Ресторатор. Лучший новый проект».
Лучший новый проект на ресторанном рынке будет определен путем интерактивного голосования, которое состоится непосредственно на торжественной церемонии «Человек года» 8 декабря 2022. Победитель будет выбран из тройки финалистов, которая в свою очередь будет определена суммированием баллов, начисленных экспертным советом и номинантами.
Премия «Человек года» не стоит на месте – каждый год привносит в нее что-то новое. Это касается как новых номинаций, так и подходов к выбору победителей. К примеру, в этом году экспертный совет номинации «Частное детское образование» совершил гостевые выезды к претендентам на победу. От новой для премии практики в восторге остались обе стороны – как номинанты, так и эксперты премии. Новеллой номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» станет интерактивное голосование за победителя непосредственно на церемонии. К слову, такой подход несколько раз был использован в номинации «Стартап года». Отмечу, что главная цель любых нововведений – привнести в процесс выбора победителя максимальную прозрачность», – рассказала Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал-Красноярск».
Напомним, что шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» был объявлен накануне – на победу претендует восемь проектов.
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