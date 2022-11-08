Номинация «Ресторатор» премии «Человек года» меняет правила выбора победителя

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В 2022 премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал-Красноярск» получила несколько нововведений. Одно из них касается выбора победителя в номинации «Ресторатор. Лучший новый проект».