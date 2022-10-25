Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.10
61,19
59,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Компания LEBOX открыла в Красноярске первый магазин в формате бьюти-аптеки

Компания LEBOX открыла в Красноярске первый магазин в формате бьюти-аптеки
Иллюстрация: LEBOX.Health

Здесь будут представлены товары для комплексного ухода за телом, включая средства для оздоровления организма.

#НОВОСТИ

В Красноярске открылся первый магазин современных и экологичных товаров для красоты и здоровья LEBOX.Health. Расположен он в торговом комплексе RED SAIL (ул. Алексеева, 54а).

Как рассказала DK.RU его соосновательница Жанна Прохоренко, это новый формат не только для ее компании, но и для города в целом.

После ухода с российского рынка компаний, торговавших подобными средствами, этот сегмент остался оголенным. Чтобы восполнить образовавшийся дефицит, мы и решили создать такой магазин», — говорит она.

В ассортименте LEBOX.Health будут представлены средства для ухода за кожей, волосами, ногтями, а также комплексы витаминов и биологически активных добавок для людей всех возрастов. Все товары имеют российскую сертификацию, а персонал прошел специальное обучение и способен дать квалифицированную консультацию.

География закупок весьма широка — Израиль, Германия, Франция, Америка и т.д. При этом, говорит Прохоренко, никаких особых проблем с поставками нет.

Были сложности с некоторыми косметическими брендами, но мы нашли им хорошие альтернативы. Что же касается логистики, то многие наши партнеры уже выстроили новые логистические цепочки и продолжают работать. Просто чуть увеличились сроки доставки», — рассказала она.

Объем инвестиций в проект и финансовые показатели бизнес-плана в компании не раскрывают. Но уверены, что будущее у LEBOX.Health есть.

Потребность в качественных и экологичных товарах для красоты и здоровья среди красноярцев довольно высока. Этот видно и по первым дням работы нашего магазина — покупатели проявляют очень большой интерес к витаминам и бадам», — рассказала Жанна Прохоренко.

Читайте также:

В Красноярске в «Планете» открылся ещё один магазин одежды

Новый магазин сибирского бренда одежды Minidino открылся в ТРЦ «Планета» в Красноярске.

Магазин Reebok открылся в «Планете» под названием SneakerBox

Мультибрендовый магазин товаров для спорта и фитнеса SneakerBox открылся в торгово-развлекательном центре «Планета».

Сбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». Снова

В сентябре банк начнет продажу 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь», - об этом сообщают «Ведомости».

 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • А и Б: вакансия на рынке складской недвижимости в Красноярске падаетА и Б: вакансия на рынке складской недвижимости в Красноярске падает
  • Анжела Рябова уходит с поста гендиректора «Красного Яра»Анжела Рябова уходит с поста гендиректора «Красного Яра»
  • Артема Усса доставили на слушания в Апелляционный суд МиланаАртема Усса доставили на слушания в Апелляционный суд Милана
  • «РУСАЛ» опровергает обвинения в закупке нефти из Венесуэлы«РУСАЛ» опровергает обвинения в закупке нефти из Венесуэлы
  • Ремонтные работы на Свободном завершилисьРемонтные работы на Свободном завершились
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.