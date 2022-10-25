Компания LEBOX открыла в Красноярске первый магазин в формате бьюти-аптеки

Здесь будут представлены товары для комплексного ухода за телом, включая средства для оздоровления организма.

В Красноярске открылся первый магазин современных и экологичных товаров для красоты и здоровья LEBOX.Health. Расположен он в торговом комплексе RED SAIL (ул. Алексеева, 54а).

Как рассказала DK.RU его соосновательница Жанна Прохоренко, это новый формат не только для ее компании, но и для города в целом.

После ухода с российского рынка компаний, торговавших подобными средствами, этот сегмент остался оголенным. Чтобы восполнить образовавшийся дефицит, мы и решили создать такой магазин», — говорит она.

В ассортименте LEBOX.Health будут представлены средства для ухода за кожей, волосами, ногтями, а также комплексы витаминов и биологически активных добавок для людей всех возрастов. Все товары имеют российскую сертификацию, а персонал прошел специальное обучение и способен дать квалифицированную консультацию.

География закупок весьма широка — Израиль, Германия, Франция, Америка и т.д. При этом, говорит Прохоренко, никаких особых проблем с поставками нет.

Были сложности с некоторыми косметическими брендами, но мы нашли им хорошие альтернативы. Что же касается логистики, то многие наши партнеры уже выстроили новые логистические цепочки и продолжают работать. Просто чуть увеличились сроки доставки», — рассказала она.

Объем инвестиций в проект и финансовые показатели бизнес-плана в компании не раскрывают. Но уверены, что будущее у LEBOX.Health есть.

Потребность в качественных и экологичных товарах для красоты и здоровья среди красноярцев довольно высока. Этот видно и по первым дням работы нашего магазина — покупатели проявляют очень большой интерес к витаминам и бадам», — рассказала Жанна Прохоренко.

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