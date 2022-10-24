В Красноярске в «Планете» открылся ещё один магазин одежды

Новый магазин сибирского бренда одежды Minidino открылся в ТРЦ «Планета» в Красноярске.

Как рассказали в ТРЦ, магазин находится на втором этаже. В ассортименте различная детская одежда, а также вещи для женщин. Среди них, например, верхняя одежда, комбинезоны, шапки, спортивные костюмы, шапки и носки.

Сравка Бренд Minidino появился в 2016. Тогда произвели первую небольшую партию курток-динозавриков. Отсюда пошло название бренда. Производство запустили три молодые мамы из Томска. Сейчас по одному магазину открыто в Москве, Кемерове, Новосибирске и Томске.

Читайте также: