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В Красноярске в «Планете» открылся ещё один магазин одежды

В Красноярске в «Планете» открылся ещё один магазин одежды
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Новый магазин сибирского бренда одежды Minidino открылся в ТРЦ «Планета» в Красноярске.

#НОВОСТИ

Как рассказали в ТРЦ, магазин находится на втором этаже. В ассортименте различная детская одежда, а также вещи для женщин. Среди них, например, верхняя одежда, комбинезоны, шапки, спортивные костюмы, шапки и носки.

Сравка

 
Бренд Minidino появился в 2016. Тогда произвели первую небольшую партию курток-динозавриков. Отсюда пошло название бренда. Производство запустили три молодые мамы из Томска. Сейчас по одному магазину открыто в Москве, Кемерове, Новосибирске и Томске.
 

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Автор: Петр Савельев
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