В Красноярске в «Планете» открылся ещё один магазин одежды
Новый магазин сибирского бренда одежды Minidino открылся в ТРЦ «Планета» в Красноярске.
Как рассказали в ТРЦ, магазин находится на втором этаже. В ассортименте различная детская одежда, а также вещи для женщин. Среди них, например, верхняя одежда, комбинезоны, шапки, спортивные костюмы, шапки и носки.
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