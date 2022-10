Магазин Reebok открылся в «Планете» под названием SneakerBox

Мультибрендовый магазин товаров для спорта и фитнеса SneakerBox открылся в торгово-развлекательном центре «Планета».

В магазине SneakerBox представлена одежда, обувь и аксессуары российских и зарубежных брендов, в том числе таких, как Reebok, Lumberjack, U.S. Polo.

Гости ТРЦ «Планета» смогут не только подобрать экипировку для тренировок, но и составить стильный образ для активных прогулок и отдыха.

Магазин расположен на 1 этаже торгового комплекса, его площадь составляет 263 кв. м.

Напомним, что бренд Reebok в 2006 купила компания Adidas (за $3,8 млрд). В 2021 бренд перекупила американская Authentic Brands Group, сумма сделки составила €2,1 млрд. В мае 2022 бизнес Reebok в России выкупил турецкий холдинг FLO, который получил 100 магазинов по стране. Тогда же FLO сообщил, что планирует сохранить бренд, и в августе 2022 получил право продавать товары под брендом Reebok.

Справка

Международную компанию FLO основали в начале 1960-х. Ритейлер управляет обувными сетями Flo, Sport in Street, немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack. 12 мая 2022 издание Yeni Safak сообщило, что Reebok подписал с FLO соглашение, по которому турецкий холдинг будет производить продукцию бренда для 12 стран.

