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Магазины «Иль де Ботэ» вновь откроются в Красноярске

Магазины «Иль де Ботэ» вновь откроются в Красноярске
Иллюстрация: Freepik

Cеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» возобновляет работу в России с понедельника, 10 октября. Магазины откроются на месте торговых точек бренда Sephora.

#НОВОСТИ
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в компании. Ребрендинг всех точек должны завершить до января 2023 года. 
 
В Красноярске работало два магазина Sephora — на проспекте Мира и в ТРЦ «Планета». Они закрылись в начале марта на неопределенный срок. В настоящее время они пока не работают. По-прежнему не принимают заказы и через интернет-магазин. Летом стало известно, что компания LVMH передаст 88 российских бутиков региональному директору, после чего они станут называться «Иль де Ботэ». 
 

Справка

 
Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora была основана в 1970 году. В 1997 году её купил французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), один из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Sephora был открыт в России в конце 2003 года. В 2008 году LVMH купила 45 % акций российской сети Иль де Ботэ, в 2011 году увеличила долю еще на 20 %. К 2016 году торговая сеть была выкуплена почти полностью.
 

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Автор: Петр Савельев
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