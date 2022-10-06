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В Красноярске закрылась чайхана «Гранат» на улице Годенко

В Красноярске закрылась чайхана «Гранат» на улице Годенко
Иллюстрация: vk.com/silverspoongroup

Один из проектов ресторанного холдинга Silverspoon group закрылся в Красноярске. Речь идет о чайхане «Гранат», которая проработала на улице Годенко почти 4 года.

#НОВОСТИ
Представитель ресторанного холдинга рассказал DK.RU о причинах закрытия заведения. По ее словам, это не связано с текущей экономической ситуацией.
Все думают, что закрыли, потому что проект был убыточный, но это не так. Мы бросили свои силы на развитие других  наших крупных проектов, некоторые из них открылись недавно. Это большая корчма «Вареники» в ТК «Апельсин», такая же большая Sugar mama в ТК «На Свободном» и чайхона «Гранат» на Вильского. Последняя работает год», — пояснили нам в компании.
Сейчас в Красноярске чайхана «Гранат» есть еще в ТРЦ «Планета». Там же работают корчма «Вареники» и кофейня Sugar mama. 
 
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Автор: Петр Савельев
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