В красноярский ТРЦ «Планета» зашел еще один одежный ритейлер

В ТРЦ «Планета» заработал магазин одежды Unow. Судя по сайту ритейлера, сеть работает только в Красноярске. В городе насчитывается 7 торговых точек.

Магазин находится на первом этаже. Его площадь составляет 124 кв. м. В магазине представлена мужская и женская одежда преимущественно в городском и спортивном стилях.

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