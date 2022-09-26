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В красноярский ТРЦ «Планета» зашел еще один одежный ритейлер

В красноярский ТРЦ «Планета» зашел еще один одежный ритейлер
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

В ТРЦ «Планета» заработал магазин одежды Unow. Судя по сайту ритейлера, сеть работает только в Красноярске. В городе насчитывается 7 торговых точек.

#НОВОСТИ
Магазин находится на первом этаже. Его площадь составляет 124 кв. м. В магазине представлена мужская и женская одежда преимущественно в городском и спортивном стилях. 
 
Ранее DK.RU писал, что в «Планете» открылся магазин шведского бренда Marc O’Polo. А 28 сентября прекратит работать шведский одежный ритейлер H&M. 
 
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Автор: Петр Савельев
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