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В Красноярске запустят неофициальный магазин Zara

В Красноярске запустят неофициальный магазин Zara
Иллюстрация: Александр Горбунов

В Красноярске на улице 78 Добровольческой бригады около ТРЦ «Планета» появится новый магазин одежды. Там будут продавать одежду марок Zara, Zara Kids и Zara Home.

#НОВОСТИ
Как рассказал DK.RU предприниматель Александр Горбунов (развивает сеть строительных магазинов «Стройдом»), открытие магазина под названием Panika запланировано на 12 августа. Товары через параллельный импорт будут доставлять из Казахстана. Там у предпринимателя живет знакомая, которая будет закупать и отправлять товар. Уже сейчас бизнесмен закупил небольшую партию товара.
 
Цены в новом магазине будут примерно такие же, как на официальном сайте Zara и в закрывшемся в ТРЦ «Планета» магазине. На некоторые позиции цены могут быть увеличены в пределах 800 рублей. В планах предпринимателя в перспективе продавать в магазине товары и других брендов Inditex — Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius. 
Автор: Петр Савельев
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