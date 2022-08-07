В Красноярске запустят неофициальный магазин Zara

В Красноярске на улице 78 Добровольческой бригады около ТРЦ «Планета» появится новый магазин одежды. Там будут продавать одежду марок Zara, Zara Kids и Zara Home.

Как рассказал DK.RU предприниматель Александр Горбунов (развивает сеть строительных магазинов «Стройдом»), открытие магазина под названием Panika запланировано на 12 августа. Товары через параллельный импорт будут доставлять из Казахстана. Там у предпринимателя живет знакомая, которая будет закупать и отправлять товар. Уже сейчас бизнесмен закупил небольшую партию товара.

Цены в новом магазине будут примерно такие же, как на официальном сайте Zara и в закрывшемся в ТРЦ «Планета» магазине. На некоторые позиции цены могут быть увеличены в пределах 800 рублей. В планах предпринимателя в перспективе продавать в магазине товары и других брендов Inditex — Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius.