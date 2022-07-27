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Бутик SOKOLOV Diamonds открылся в Красноярске

Бутик SOKOLOV Diamonds открылся в Красноярске
Иллюстрация: retail.ru

SOKOLOV Diamonds — это франшиза бриллиантового бренда SOKOLOV Diamonds, которая была запущена по России в 2021.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Средний чек в бутике составляет 60 тыс. рублей, что в 12 раз выше, чем медиана по рынку ювелирной розницы региона в 2021 — 5,1 тыс. рублей, — сообщают в пресс-службе компании.

В бутике, расположившемся в ТРЦ «Планета», можно приобрести украшения стоимостью 0,03…2 млн рублей.

Сегодня SOKOLOV Diamonds в «Планете» является первым магазином франшизы в Красноярске.

По данным продавца, ювелирный рынок края является одним из крупнейших и быстрорастущих в России — в 2021 он прибавил 23%, что составило в денежном выражении 5,5 млрд рублей — это позволило Красноярскому края занять восьмое место в рейтинге регионов по объемам продаж украшений.

Мы приняли решение дифференцировать премиальный суббренд SOKOLOV Diamonds от масс-маркет бренда SOKOLOV. К концу 2023 мы планируем занять треть высокомаржинального рынка украшений с бриллиантами, удвоив свою долю. В наших планах — открыть до десяти франшиз суббренда в 2022 в ТЦ первой категории крупнейших городов России», — заявила Жанна Костюшкина, директор по продажам SOKOLOV.

 

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Автор: Петр Савельев
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