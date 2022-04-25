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Владельцы «Ашан» и Leroy Merlin закрыли в Красноярске гипермаркет Decathlon

Владельцы «Ашан» и Leroy Merlin закрыли в Красноярске гипермаркет Decathlon
Иллюстрация: russianswo.com

Гипермаркет спортивных товаров Decathlon взял бессрочную паузу в работе. С 25 апреля магазин французской сети в Красноярске закрыт.

#НОВОСТИ
О решении приостановить деятельность в России французская группа Mulliez Family Association, также владеет сетями «Ашан» и Leroy Merlin, объявила две недели назад. 
Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов, — говорилось в сообщении группы.
При этом об окончательном уходе сети Decathlon из России речи пока не идет. Предполагается, что работа магазинов приостановлена временно. Сеть сохраняет гарантии на ранее приобретенные товары и не замораживает накопленные клиентами баллы и бонусы.
 
Напомним, гипермаркет спортивных товаров Decathlon открылся в Красноярске в конце 2017 года. Площадь магазина - 3000 кв.м. В общей сложности сеть Decathlon в России насчитывает 57 магазинов. 
 
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Автор: Петр Савельев
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