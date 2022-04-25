Владельцы «Ашан» и Leroy Merlin закрыли в Красноярске гипермаркет Decathlon
Гипермаркет спортивных товаров Decathlon взял бессрочную паузу в работе. С 25 апреля магазин французской сети в Красноярске закрыт.
Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов, — говорилось в сообщении группы.
Магазин Decathlon в Красноярске по адресу ул. 9 Мая, дом 70 временно прекращает свою деятельность с 25 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Zara и Bershka могут вернуться в ТРЦ «Планета» в Красноярске
Стало известно, что владелец модных брендов одежды, входящих в группы компаний Inditex, заявил о желании вновь сотрудничать с Россией.
Французский бренд L'Occitane не будет сворачивать работу в Красноярске
Магазин косметики и парфюмерии L’Occitane продолжает работу в Красноярске в прежнем режиме. Об этом DK.RU рассказала франчайзи марки L’Occitane Елена Сычева.
С 6 марта в Красноярске не работают одежные магазины, входящие в Inditex group
С 6 марта в Красноярске прекратили работать Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Women's Secret, Stradivarius и ZARA.