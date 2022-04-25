Владельцы «Ашан» и Leroy Merlin закрыли в Красноярске гипермаркет Decathlon

О решении приостановить деятельность в России французская группа Mulliez Family Association, также владеет сетями «Ашан» и Leroy Merlin, объявила две недели назад.

Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов, — говорилось в сообщении группы.

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