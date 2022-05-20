Одежные бренды Mohito и Cropp возвращаются в Красноярск

21 мая в ТРЦ «Планета» вновь откроются магазины Mohito и Cropp, закрытые после начала спецоперации.

Бренды ранее принадлежали российскому подразделению польской компании LPP SA, однако владельцы продали российское отделение китайскому консорциуму. После чего бренды одежды Reserved, House, Cropp и Mohito вернулись в торговые центры.

Открытие Cropp и Mohito подтверждают в пресс-службе ТРЦ «Планета».

Бренды получат новые логотипы, вывески на данный момент сменят на временные.

Напомним, что торговые залы обеих марок расположены на первом этаже ТРЦ.

Сейчас остаются под замком магазины Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti и H&M, однако не исключено, что они будут по данной схеме перепроданы китайскому бизнесу.

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