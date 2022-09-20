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В Красноярске магазин H&M закрывается спустя месяц после открытия

В Красноярске магазин H&M закрывается спустя месяц после открытия
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Шведский одежный ритейлер H&M 28 сентября закроет магазин в Красноярске, который находится в ТРЦ «Планета». Объявления о закрытии в торговом зале и на входе заметил журналист DK.RU.

#НОВОСТИ
В объявления сообщается, что после закрытия магазина можно будет вернуть неустроивший товар в течение 14 дней. Одежду и другое будут принимать в открытых магазинах H&M. Отправить товар можно будет через пункты СДЭК.
 
Напомним, H&M закрылся 3 марта, но 29 августа ритейлер открыл двери магазина для распродажи остатков товаров. Ранее сообщалось, что по стране магазины проработают до 30 ноября. После 30 ноября в течение двух недель будет организован вывоз оборудования из торговых точек. Но при отсутствии товаров магазины могут начать закрываться и раньше.
 
В Красноярске магазин H&M закрывается спустя месяц после открытия 1
 
По наблюдениям журналиста DK.RU, сейчас в магазине в «Планете» много пустых полок, ассортимент очень ограничен.
 
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Фото в тексте: DK.RU
Автор: Петр Савельев
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