В Красноярске магазин H&M закрывается спустя месяц после открытия
Шведский одежный ритейлер H&M 28 сентября закроет магазин в Красноярске, который находится в ТРЦ «Планета». Объявления о закрытии в торговом зале и на входе заметил журналист DK.RU.
В объявления сообщается, что после закрытия магазина можно будет вернуть неустроивший товар в течение 14 дней. Одежду и другое будут принимать в открытых магазинах H&M. Отправить товар можно будет через пункты СДЭК.
Напомним, H&M закрылся 3 марта, но 29 августа ритейлер открыл двери магазина для распродажи остатков товаров. Ранее сообщалось, что по стране магазины проработают до 30 ноября. После 30 ноября в течение двух недель будет организован вывоз оборудования из торговых точек. Но при отсутствии товаров магазины могут начать закрываться и раньше.
По наблюдениям журналиста DK.RU, сейчас в магазине в «Планете» много пустых полок, ассортимент очень ограничен.
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Фото в тексте: DK.RU