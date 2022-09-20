В Красноярске магазин H&M закрывается спустя месяц после открытия

Шведский одежный ритейлер H&M 28 сентября закроет магазин в Красноярске, который находится в ТРЦ «Планета». Объявления о закрытии в торговом зале и на входе заметил журналист DK.RU.

В объявления сообщается, что после закрытия магазина можно будет вернуть неустроивший товар в течение 14 дней. Одежду и другое будут принимать в открытых магазинах H&M. Отправить товар можно будет через пункты СДЭК.

Напомним, H&M закрылся 3 марта, но 29 августа ритейлер открыл двери магазина для распродажи остатков товаров. Ранее сообщалось, что по стране магазины проработают до 30 ноября. После 30 ноября в течение двух недель будет организован вывоз оборудования из торговых точек. Но при отсутствии товаров магазины могут начать закрываться и раньше.

По наблюдениям журналиста DK.RU, сейчас в магазине в « Планете » много пустых полок, ассортимент очень ограничен.

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Фото в тексте: DK.RU