Бренд Marc O’Polo зашел в красноярскую «Планету»

Новый магазин уже открылся на первом этаже торгово-развлекательного центра.

В ТРЦ «Планета» начал работать магазин шведского бренда Marc O’Polo. Сообщение об этом появилось в соцсетях красноярского комплекса.

Площадь точки составляет 160 кв. м. и расположена она на первом этаже (по соседству с магазином Guess). В ассортименте представлены женская и мужская одежда, а также обувь и аксессуары бренда.

Как говорят в «Планете», сейчас в магазине действует скидка 10% на новую коллекцию — такой подарок в честь открытия.

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