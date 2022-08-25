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Бренд Marc O’Polo зашел в красноярскую «Планету»

Бренд Marc O’Polo зашел в красноярскую «Планету»
Иллюстрация: ТРЦ "Планета"/vk.com

Новый магазин уже открылся на первом этаже торгово-развлекательного центра.

#НОВОСТИ
В ТРЦ «Планета» начал работать магазин шведского бренда Marc O’Polo. Сообщение об этом появилось в соцсетях красноярского комплекса.
 
Площадь точки составляет 160 кв. м. и расположена она на первом этаже (по соседству с магазином Guess). В ассортименте представлены женская и мужская одежда, а также обувь и аксессуары бренда.
 
Бренд Marc O’Polo зашел в красноярскую «Планету» 1
 
Как говорят в «Планете», сейчас в магазине действует скидка 10% на новую коллекцию — такой подарок в честь открытия.
 
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Автор: Петр Савельев
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