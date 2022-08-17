В «Планете» и других ТЦ снова открылись пункты вакцинации от короновируса
В ТРЦ «Планета» возобновилась работа пункта вакцинации от ковида с 16 августа 2022.
Пункт работает в порядке живой очереди, с собой необходимо иметь паспорт и снилс.
Вакцинация производится двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак», торговое название «Спутник V».
Прививочный пункт на втором этаже торгово-развлекательного комплекса работает ежедневно в период 12…16 часов. Понедельник – санитарный день.
В пункте работают рециркуляторы воздуха, а также регулярно проводится дезинфекция.
Напомним, пункты вакцинации в ТРЦ Красноярска завершили работу в марте 2022 с падением заболеваемости коронавирусом. Однако сейчас ковид снова пошел в рост, превысив весенние показатели.
Кроме того, пункты вакцинации возобновляют работу и в других точках мегаполиса — в ТЦ «Изумрудный город», «Мега», «Красноярье», «Атмосфера дома» и ж/д вокзале.
Также горожане могут вакцинироваться в поликлинике по месту жительства или в дежурном вакциномобиле, припаркованном около «Леруа Мерлен» на ул. 9 Мая.
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