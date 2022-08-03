Число заболевших ковидом в Красноярском крае за неделю выросло в 2,5 раза

В регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19, но власти уверяют, что основания для введения дополнительных ограничений нет.

За прошедшую неделю число заболевших COVID-19 в Красноярском крае увеличилось в 2,5 раза. Об этом у себя в телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, у всех заразившихся за прошедшую неделю выявлен ковид варианта «Омикрон». «Кентавров» в крае не обнаружено.

В то же время более 60,0% приходится на субвариант „Омикрона“, известный как ВА.5, который является очень заразным. Однако заболевание, вызванное этим подвариантом, протекает мягче, чем вызванное штаммами „Альфа“ или „Дельта“, и приводит к меньшему числу тяжёлых случаев, что и наблюдается в нашем регионе. В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста числа госпитализаций остаются низкими», — пишет Горяев.

Таким образом, отмечает глава местного Роспотребнадзора, введение на территории региона дополнительных антиковидных мер пока не требуется.

Добавим, что, по данным оперштаба Красноярского края, сейчас в регионе от COVID-19 лечатся 1 194 человека.

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