В Красноярском крае снова ввели масочный режим. Частично

Пока это коснулось только больниц и поликлиник. Причина: новый подъем заболеваемости COVID-19.

В медучреждениях Красноярского края усилены меры по противодействию распространнеию коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Эти меры включают в себя соблюдение масочного режима, термометрии, усиленного режима дезинфекции и т.д. Напомним, что в поликлиниках сохраняется раздельный приём температурящих больных», — рассказали в ведомстве.

Также министерством уже сформирован план разворачивания дополнительных коек, если таковые понадобятся для госпитализации ковидных больных.

Причиной введения частичного масочного режима стал новый подъем заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае. Так, по данным местного Роспотребнадзора, только за прошлые сутки было зарегистрировано 147 новых случаев заражения, 80 из которых — в Красноярске.

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