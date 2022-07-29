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В Красноярском крае снова ввели масочный режим. Частично

В Красноярском крае снова ввели масочный режим. Частично
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Пока это коснулось только больниц и поликлиник. Причина: новый подъем заболеваемости COVID-19.

#НОВОСТИ
В медучреждениях Красноярского края усилены меры по противодействию распространнеию коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Эти меры включают в себя соблюдение масочного режима, термометрии, усиленного режима дезинфекции и т.д. Напомним, что в поликлиниках сохраняется раздельный приём температурящих больных», — рассказали в ведомстве.
Также министерством уже сформирован план разворачивания дополнительных коек, если таковые понадобятся для госпитализации ковидных больных.
 
Причиной введения частичного масочного режима стал новый подъем заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае. Так, по данным местного Роспотребнадзора, только за прошлые сутки было зарегистрировано 147 новых случаев заражения, 80 из которых — в Красноярске.
 
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Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в стране вторую неделю подряд. Новый штамм, «кентавр», зафиксирован в Москве. Речь вновь зашла об информационной кампании в пользу прививок.

Автор: Петр Савельев
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