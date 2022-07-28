Красноярский край готовится к новой вспышке коронавируса

Новую вспышку COVID-19 ожидают уже в середине августа. Об этом рассказала главный внештатный пульмонолог Минздрава Красноярского края Ирина Демко.

По ее словам, новая волна будет не слабее, чем полгода назад. Жителям края советуют привиться, пока в поликлиниках нет очередей — тогда к началу новой вспышки иммунитет успеет сформироваться, отмечает Ирина Демко.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в Красноярском крае уже растет быстрыми темпами. По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, за прошедшие 2 недели количество заболевших увеличилось в 1,4 раза.

«Однако по-прежнему введение каких-либо дополнительных ограничений из-за увеличения количества выявленных случаев заболевания COVID-19 на территории нашего региона на сегодняшний день не требуется», — отметил он.

Ранее DK.RU писал что коэффициент распространения коронавируса в РФ увеличился до февральских значений. О резком росте заболеваемости коронавирусом сообщил оперштаб Москвы.

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