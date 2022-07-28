Красноярский край готовится к новой вспышке коронавируса
Новую вспышку COVID-19 ожидают уже в середине августа. Об этом рассказала главный внештатный пульмонолог Минздрава Красноярского края Ирина Демко.
По ее словам, новая волна будет не слабее, чем полгода назад. Жителям края советуют привиться, пока в поликлиниках нет очередей — тогда к началу новой вспышки иммунитет успеет сформироваться, отмечает Ирина Демко.
Отметим, заболеваемость COVID-19 в Красноярском крае уже растет быстрыми темпами. По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, за прошедшие 2 недели количество заболевших увеличилось в 1,4 раза.
«Однако по-прежнему введение каких-либо дополнительных ограничений из-за увеличения количества выявленных случаев заболевания COVID-19 на территории нашего региона на сегодняшний день не требуется», — отметил он.
Ранее DK.RU писал что коэффициент распространения коронавируса в РФ увеличился до февральских значений. О резком росте заболеваемости коронавирусом сообщил оперштаб Москвы.
Читайте также:
-
До России добрался новый подвид COVID-19. Росздравнадзор требует от регионов принять меры
Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в стране вторую неделю подряд. Новый штамм, «кентавр», зафиксирован в Москве. Речь вновь зашла об информационной кампании в пользу прививок.19.07.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
ПЦР-тестирование для прибывших в Красноярский край из-за рубежа остается обязательным
Это ограничение не попало под недавнюю «ковидную амнистию», хотя его несколько смягчили, отменив обязательный карантин.
-
«Пересекать границу — независимо от целей»: отменяются последние ковидные ограничения
Россиянам разрешили покидать территорию страны без ПЦР-тестов. Ограничения передвижения, действовавшие из-за пандемии коронавируса, будут отменены менее чем через две недели.
-
Из Красноярска запускают прямые чартеры в Турцию. Что по цене?
Компании «Пегас Туристик» и «Анекс тур» анонсировали открытие полетной программы из Красноярска в Анталью с 10 июня 2022. Летать в Турцию будет Boeing 767-300.