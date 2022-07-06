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ПЦР-тестирование для прибывших в Красноярский край из-за рубежа остается обязательным

ПЦР-тестирование для прибывших в Красноярский край из-за рубежа остается обязательным
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Это ограничение не попало под недавнюю «ковидную амнистию», хотя его несколько смягчили, отменив обязательный карантин.

#НОВОСТИ
Прибывшие из-за рубежа в аэропорт Красноярска по-прежнему обязаны в трехдневный срок сдать ПЦР-тест на COVID-19. Об этом у себя в телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
Исключением являются пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании — им сдавать тест не нужно», — добавил он.
Также Горяев уточнил, что несмотря на сохранение этой нормы, соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста больше не нужно.
 
Напомним, что с 1 июля 2022 года в России перестали действовать последние ковидные ограничение. Также с 15 июля планируется снять требование по ПЦР-тестированию при пересечении сухопутной границы РФ.
 
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Правда, прирост идет только в сегменте микропредприятий, но такая тенденция наблюдается уже несколько лет.

 

Автор: Петр Савельев
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