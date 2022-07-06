ПЦР-тестирование для прибывших в Красноярский край из-за рубежа остается обязательным

Это ограничение не попало под недавнюю «ковидную амнистию», хотя его несколько смягчили, отменив обязательный карантин.

Прибывшие из-за рубежа в аэропорт Красноярска по-прежнему обязаны в трехдневный срок сдать ПЦР-тест на COVID-19. Об этом у себя в телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Исключением являются пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании — им сдавать тест не нужно», — добавил он.

Также Горяев уточнил, что несмотря на сохранение этой нормы, соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста больше не нужно.

Напомним, что с 1 июля 2022 года в России перестали действовать последние ковидные ограничение. Также с 15 июля планируется снять требование по ПЦР-тестированию при пересечении сухопутной границы РФ.

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