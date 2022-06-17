Два внебольничных пункта вакцинации в Красноярске прекращают работу

С 19 июня прекратит работу внебольничный пункт вакцинации в ТЦ «Леруа Мерлен» на ул. 9 мая, а с 20 июня — пункт вакцинации в ТК «Изумрудный город» на ул. Телевизорная.

Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края.

Пункты вакцинации закрываются временно — сейчас в них нет необходимости.

При этом поставить прививку от коронавируса по-прежнему можно в прививочных кабинетах поликлиник — по записи или в порядке «живой очереди».

«Также вакцинироваться либо ревакцинироваться можно будет с 20 июня в мобильном пункте вакцинации, расположенном на парковочной территории ТЦ «Леруа Мерлен» на ул. 9 мая», — рассказали в краевом Минздраве.

Там добавили, что дефицита вакцины в крае нет.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае перестали прививать жителей вакциной «Спутник Лайт» — ее решили не ставить, так как она не подходит для первой прививки. Для ревакцинации применяют первый компонент «Спутника V».

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