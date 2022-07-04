«Рождаемость» малого бизнеса в Красноярском крае приблизилась к допандемийному уровню

Правда, прирост идет только в сегменте микропредприятий, но такая тенденция наблюдается уже несколько лет.

За первое полугодие 2022 года реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края пополнился 24 195 предприятиями. Такие данные приводит Федеральная налоговая службы РФ. Это на 17,1% больше, чем открылось за тот же срок в прошлом году, но на 9,9% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019-го.

Все вновь открывшиеся предприятия относятся к микросегменту. Малые и средние компании не появлялись в регионе уже минимум пять лет (более ранних данных в реестре нет). А вот их численность с 2019 года сократилась с 4 180 и 279 до 3 578 и 271 соответственно, в июне 2017 года их было и того больше — 4 473 малых предприятия и 311 средних.

В целом, по данным ФНС, на начало июля 2022 года в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края числилось 107 334 предприятия, против 104 311 в июне 2021-го и 112 353 в июне 2019 года.

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