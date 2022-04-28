«Малый бизнес не сможет наполнить казну, но он в силах сделать жизнь горожан комфортнее»

Реклама и СМИ - отрасли, по которым любой кризис бьет максимально больно. С каким настроением отрасль, которая не оправилась от пандемийной «мясорубки», входит в новый кризис?

Андрей Малюгин, директор печатного центра «КПД»:

- Реклама - отрасль колоссально пострадавшая за два пандемийных года. Почему? Отрасль базируется на двух китах. Первый - реклама, расходы на которую в любой кризис уходят в ноль. Второй - массовые мероприятия, которых в течение двух последних лет практически не было. Казалось, еще немного и мы «выздоровеем» от пандемии, но нет. Текущий кризис ставит крест на проведении многих мероприятий - спортивных или связанных с развитием Енисейской Сибири, а значит, работы не прибавится. Оптимист по жизни на ближайшие полгода-год я смотрю с определенным пессимизмом.

Однако есть несколько важных тезисов и планов. Первое: даже в текущей ситуации я готов удвоить свой коллектив. Сегодня он составляет порядка 15-20 человек, поэтому прекрасно понимаю, что это удвоение не будет выглядеть как что-то радикальное. Вторая позиция - я готов заняться глубокой переработкой древесины. Речь о небольшом столярном цехе на 3–5 человек.

Позиция третья - я готов импортозамещать в очень сложных отраслях, например, в легкой промышленности. Рассматриваю покупку двух японских плоттеров с инвестициями около 5–7 млн. рублей и с потенциальным производством ткани до 5 км, что составляет одну миллионную от производства России в целом.

Сами планы - серьезные: удвоить штат, заняться переработкой, импортозамещать. Их воплощение в цифрах и результатах и не выглядят столь масштабными, но только до тех пор, пока мы не сменим угол обзора. Таких ИПшников как я по одному только Красноярску тысячи, а по России - миллионы. Не является ли это огромным потенциалом для роста экономики? Ни средний, ни тем более крупный бизнес такие планы, к примеру, удвоение коллектива, себе позволить не может - и в этом определенная сила малых компаний.

Ожидая окончания пандемии, я не просто строил эти планы, а вел реальные переговоры. 18 февраля сделал первую предоплату за японскую технику, а после 24-го стал должен в два раза больше, чем она стоила изначально. Уверен, именно микробизнес как никто другой адаптивен к любым переменам и может внести огромную лепту в развитие страны. Мы не можем наполнить казну - для этого есть Русал, Норникель, но в наших силах сделать жизнь горожан комфортнее. Именно «малый» кормит людей, шьет одежду, делает приятную глазу рекламу.

О необходимых мерах поддержки уже сказано немало. Понижение УСН с 6% до 1% стало бы очень значимой для МСБ поддержкой. Именно так в пандемию сделала Хакасия, после чего ряд предпринимателей пытался оперативно перерегистрировать туда свой бизнес. Яркая иллюстрация того, насколько чуток микробизнес к подобного рода решениям. Сэкономленные таким образом средства, а для компании с оборотом 50 млн рублей по году это порядка 2,5 млн рублей, позволяют думать о каком-то развитии. Что такое 2,5 млн рублей для власти? Ничего! Для меня же это возможность приобрести один-два станка, а значит, нанять двух основных и одного дополнительного оператора, одного-двух менеджеров. Только лишь один этот шаг региональной власти позволил бы принять в коллектив пять человек!

Будущее отрасли во многом упирается в то обстоятельство, что тут невозможно импортозамещение. Потому что краски для плоттеров японские, тонер для принтеров американский. В лучшем случае получится банер и расходные материалы привезти из Китая. Федеральные поставщики уже заявили повышение цен до 4 раз. Но проблема даже не в ценнике, а в том, что сам факт наличия этих расходного сегодня под большим вопросом. Тем не менее, с оптимизмом смотрю в будущее и не сомневаюсь, что удвою свой коллектив. Единственное, перенесу эти планы на осень…