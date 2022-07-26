«Он вернулся?!»: ковид снова заявил о себе в Красноярском крае
Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости в регионе. Ограничений пока обещают не вводить.
За последние две недели число заболевших COVID-19 в Красноярском крае увеличилось в 1,4 раза. Только за вчерашний день такой диагноз поставили 60 людям. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
Преобладающим, как и прежде, является „омикрон“. Но в исследованных пробах все чаще обнаруживаются новые субварианты данного штамма, известные как ВА.4 и ВА.5», — написал он.
Также Горяев отметил, что пока каких-либо дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости на территории края водить не требуется.
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