Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.07
57,39
57,76
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Он вернулся?!»: ковид снова заявил о себе в Красноярском крае

«Он вернулся?!»: ковид снова заявил о себе в Красноярском крае
Иллюстрация: t.me/shtabkrsk

Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости в регионе. Ограничений пока обещают не вводить.

#НОВОСТИ
За последние две недели число заболевших COVID-19 в Красноярском крае увеличилось в 1,4 раза. Только за вчерашний день такой диагноз поставили 60 людям. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
Преобладающим, как и прежде, является „омикрон“. Но в исследованных пробах все чаще обнаруживаются новые субварианты данного штамма, известные как ВА.4 и ВА.5», — написал он.
Также Горяев отметил, что пока каких-либо дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости на территории края водить не требуется.
 
Читайте также:
В Красноярском крае отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 и удаленку. Ну почти

Непривитым от ковида красноярцам разрешили вернуться в офисы. Но есть один нюанс.

ПЦР-тестирование для прибывших в Красноярский край из-за рубежа остается обязательным

Это ограничение не попало под недавнюю «ковидную амнистию», хотя его несколько смягчили, отменив обязательный карантин.

До России добрался новый подвид COVID-19. Росздравнадзор требует от регионов принять меры

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в стране вторую неделю подряд. Новый штамм, «кентавр», зафиксирован в Москве. Речь вновь зашла об информационной кампании в пользу прививок.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске арестовали 6 зданий предпринимателя Анатолия БыковаВ Красноярске арестовали 6 зданий предпринимателя Анатолия Быкова
  • Bellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в КрасноярскеBellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в Красноярске
  • Владельца красноярского кредитного кооператива отдадут под суд за хищение 116 млн рублейВладельца красноярского кредитного кооператива отдадут под суд за хищение 116 млн рублей
  • Глава Красноярска Сергей Еремин подает в отставкуГлава Красноярска Сергей Еремин подает в отставку
  • Центр Красноярска на сутки останется без холодной водыЦентр Красноярска на сутки останется без холодной воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.