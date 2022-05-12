В Красноярском крае отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 и удаленку. Ну почти

Непривитым от ковида красноярцам разрешили вернуться в офисы. Но есть один нюанс.

Работодателям Красноярского края больше не нужно отстранять от работы или переводить на дистанционный режим тех, кто не прошел вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Такое решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией против COVID-19 среди определенных в постановлении категорий граждан», — написал он у себя в телеграм-канале.

Однако работодателям по-прежнему рекомендуется поддерживать охват вакцинацией на своих предприятиях не менее 80%. Будут ли применятся какие-либо санкции к тем, кто нарушит эти рекомендации, в постановлении не указано.

Документ начнет действовать завтра — 13 мая 2022 года.

Читайте также:

Как в мае 2020-го: в Красноярском крае снижается количество заболевших коронавирусом В Красноярском крае продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону. Так, за последние сутки в 23 территориях края выявили 76 новых заболевших.

В Красноярском крае перестали прививать «Спутником Лайт»

Вакцина не подходит для первой прививки, поэтому ее решили не использовать. Об этом заявил министр здравоохранения Борис Немик. Для ревакцинации будут применять первый компонент «Спутника V».