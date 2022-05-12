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В Красноярском крае отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 и удаленку. Ну почти

В Красноярском крае отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 и удаленку. Ну почти
Иллюстрация: pixabay.com

Непривитым от ковида красноярцам разрешили вернуться в офисы. Но есть один нюанс.

#НОВОСТИ
Работодателям Красноярского края больше не нужно отстранять от работы или переводить на дистанционный режим тех, кто не прошел вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
Такое решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией против COVID-19 среди определенных в постановлении категорий граждан», — написал он у себя в телеграм-канале.
Однако работодателям по-прежнему рекомендуется поддерживать охват вакцинацией на своих предприятиях не менее 80%. Будут ли применятся какие-либо санкции к тем, кто нарушит эти рекомендации, в постановлении не указано.
 
В Красноярском крае отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 и удаленку. Ну почти 1
 
Документ начнет действовать завтра — 13 мая 2022 года.
 
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Вакцина не подходит для первой прививки, поэтому ее решили не использовать. Об этом заявил министр здравоохранения Борис Немик. Для ревакцинации будут применять первый компонент «Спутника V».

Автор: Петр Савельев
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