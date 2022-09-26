Красноярские аграрии уперлись в лен

Посевные площади под это культурой в этом году удвоены. Соответственно, примерно также может увеличиться и урожай.

Сельхозпроизводители Красноярского края в этому году засеяли масличным льном 14,3 тыс. гектаров, что в два раза больше, чем в 2021. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

По данным ведомства, на сегодня убрано 28% площадей, занятых этой культурой. Средняя урожайность составляет 13,7 центнера с гектара.

Это примерно на уровне прошлого года. Так что можно рассчитывать, что, если такая пропорция сохранится, то и итоговый урожай будет вдвое больше», — говорят в Минсельхозе.

Еще одной перспективной культурой в Красноярском крае является рапс — регион уже три года удерживает первое место в России по этой культуре. На сегодня рапс обмолочено только на 12% посевных площадей, но уже собрано 59 тыс. тонн. Если учесть, что средняя урожайность здесь составляет 21,2 центнера с гектара, что выше чем в прошлые сезоны, то у края есть все шансы снова подтвердить свое лидерство.

Что же касается зерновых культур, то они убраны на 64% площадей и намолочено порядка 2 млн тонн — это лучший в Сибири результат.

Неблагоприятные агрометеорологические условия в августе сдвинули начало уборочной и замедлили ее ход. Однако сейчас сельчане наверстали и даже увеличили темпы полевых работ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали теплая и сухая погода, которая около десяти последних дней сохраняется в крае», — рассказал Леонид Шорохов, глава Минсельхоза Красноярского края.

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